¿Rencor por Brasil 2014? Wesley Sneijder no ve a Argentina candidato para el Mundial 2026

La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está a la vuelta de la esquina. Es por eso que las principales figuras del fútbol de todas partes de planeta ya empiezan a dar sus pronósticos sobre quiénes serán los seleccionados que animarán el certamen que iniciará el 11 de junio en el Estadio Azteca y que finalizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Entre los que compartieron su opinión está Wesley Sneijder, exjugador de la Selección de Países Bajos y de clubes como Real Madrid e Inter de Milán, quien desplazó al combinado comandado por Lionel Scaloni entre los favoritos. ‘‘Mis candidatos son Portugal, España, Francia y Brasil”, le contestó al periódico español Marca.

Al respecto, le consultaron por qué dejaba afuera a Argentina e Inglaterra de los principales favoritos, a lo que el semifinalista en Brasil 2014 -quedó eliminado precisamente con el elenco argentino que dirigía Alejandro Sabella- contestó: ”Inglaterra puede llegar a semifinales. Argentina también, con un poco de suerte. Si Alemania recupera el rumbo, quién sabe”.

En ese mismo sentido, explicó su postura: ”Es que la competencia es mucho mayor ahora. Están todos muy cerca unos de otros. Va a ser una locura. Inglaterra tiene un equipo increíble. Igual que los Países Bajos. Son muy buenos. Pero tengo que elegir cuatro equipos para las semifinales y esto es lo que pienso”.

Por otro lado, remarcó quiénes son para él los herederos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: ”Cuando se retiren, entonces se empezará a hablar más de Mbappé, Vinicius y Lamine Yamal, como ahora se habla de Ronaldo y Messi. Todo se reduce a las generaciones. Cuando Diego Maradona se retiró, surgieron otros jugadores”.

Wesley Sneijder en la definición por penales con Argentina en Brasil 2014

Wesley Sneijder fue uno de los futbolistas de la Selección de Países Bajos que falló ante Argentina en la tanda de penales que definió una de las Semifinales de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Sergio Romero le adivinó su lanzamiento a media altura hacia la derecha. Además, Chiquito también tapó la ejecución de Ron Vlaar, mientras que por el lado de la Albiceleste convirtieron Lionel Messi, Ezequiel Garay, Sergio Agüero y Maxi Rodríguez.

Publicidad

Publicidad

ver también Dibu Martínez reveló cuáles son sus sensaciones de cara al Mundial 2026 que jugará con la Selección Argentina

ver también El comentario de los hinchas de Barcelona a Julián Alvarez tras su partido en el Camp Nou

En síntesis