Revelan la millonaria cifra que pagó Angola para jugar el amistoso ante la Selección Argentina con Lionel Messi

El equipo africano desembolsó mucho dinero para poder enfrentar a la Albiceleste en su casa. Detalles.

Por Joaquín Alis

Revelan los millones que pagó Angola para jugar con Argentina

En la fecha FIFA de noviembre, la Selección Argentina solo tendrá el amistoso contra Angola. La Albiceleste regresará a África después de mucho tiempo para despedir el 2025, en un Estadio 11 de Novembro repleto. Para poder regalarle este espectáculo a sus fanáticos la Federación Angoleña de Fútbol tuvo que desembolsar una enorme cantidad de dinero.

De acuerdo a lo informado por Sport News Africa, este partido de exhibición le costó alrededor de 12 millones de euros a Angola. Esta fortuna se debe a la presencia de Lionel Messi, un factor clave para que se agoten todas las entradas y el compromiso se juegue con la cancha repleta de espectadores.

Además, el medio asegura que fueron muchas las selecciones del continente interesadas en enfrentar a la Albiceleste. Sin embargo, todas se dieron de baja por las “exigencias financieras” de la Asociación del Fútbol Argentino, que eran consideradas muy elevadas.

Marruecos, semifinalista de la última Copa del Mundo, habría sido una de las selecciones que rechazó enfrentar a la Selección Argentina. Por lo pronto, el equipo de Lionel Scaloni despedirá el año jugando un solo partido.

Dónde y cuándo se juega el amistoso entre la Selección Argentina y Angola

El partido se disputará el viernes 14 de noviembre en Luanda, la capital de Angola. El compromiso todavía no tiene horario definido, pero un factor a tener en cuenta es que el país africano tiene 4 horas más que Argentina. Por ende, es probable que el amistoso se juegue por la noche angoleña y tarde argentina.

Teniendo en cuenta la fecha en la que se jugará el amistoso, y que tanto antes como después se darán entrenamientos en España, la lista de convocados se dará unos días antes. Según pudo saber BOLAVIP, en AFA apuntan a hacerla oficial el próximo miércoles 5/11.

Joaquín Alis

