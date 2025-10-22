Kaká eligió a sus cuatro candidatos para ganar el Mundial 2026: su clara postura con la Selección Argentina

En el Mundial 2026, la Selección Argentina buscará repetir la gesta que lograron en Qatar 2022. Pero habrá otros países que intentarán conquistar el planeta fútbol. Uno de ellos será Brasil, que no obtiene el título desde Corea-Japón 2002, donde Kaká era un joven entusiasta.

El tiempo pasó. El mediocampista nacido como Ricardo Izecson dos Santos Leite no solo logró la copa del mundo, sino que también obtuvo las ediciones de 2005 y 2009 de la Copa Confederaciones. Fue uno de los mejores futbolistas de la historia, pero las lesiones provocaron su rápida retirada.

A los 43 años, y tras colgar los botines en octubre de 2017 con la camiseta de Orlando City SC, el nacido en Gama dialogó con ESPN y no solo analizó el presente de la Verdeamarela, sino que también dio a sus candidatos para quedarse con la próxima edición mundialista.

“Creo mucho en nuestra Selección Nacional. Pongo a Brasil como uno de los favoritos, espero que sea campeón. Espero que Brasil traiga el Hexa”, expresó. Pero cuando dio a sus principales candidatos, también se encargó de justificar su respuesta: “De favoritos, creo que España es un equipo que viene muy fuerte, Yamal viene muy bien, es un muy buen talento joven. Francia es un excelente equipo, no es nuevo. Viene de muchos años con el mismo equipo, entrenador, fue campeón del mundo y llegó a otra final”, indicó.

La respuesta del exfutbolista de Real Madrid y São Paulo también se refirió a los comandados por Lionel Scaloni, y destacó que “Argentina también, sin duda, el actual campeón”. No anduvo con vueltas, y pese al flojo presente de los dirigidos por Carlo Ancelotti, la historia y varios de los intérpretes que poseen, los posiciona como candidatos. Como así también a los países que mencionó el campeón de Champions League con AC Milan.

Kaká durante su etapa en AC Milan. (IMAGO)

Uno por uno, los clasificados a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Costa de Marfil (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Senegal (CAF) Qatar (AFC) Arabia Saudita (AFC) Inglaterra (UEFA)

