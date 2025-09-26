¿Scaloni encontró al tercer delantero de la Selección Argentina para el Mundial 2026?

Son muy pocas veces en el ciclo de Scaloni donde la Copa Libertadores define la entrada de un nuevo futbolista a la Selección Argentina, pero con el Flaco López pasa y tiene muchas chances de estar en el próximo Mundial y te vamos a contar todo sobre esta gran figura que tiene Palmeiras y que superó a River para alcanzar las semifinales del gran torneo continental.

El Flaco López la viene rompiendo a sus 24, está pasando por un presente espectacular, con mucha confianza, titularidad, presencia y gran figura de la serie frente a River por Copa Libertadores para alcanzar las semifinales. Además, recientemente lo convocó Scaloni a la Selección Argentina y, por supuesto tiene sus chances de estar en el próximo Mundial. Es un combo importante, sobre todo teniendo en cuenta la búsqueda que quiere Scaloni.

El Flaco López, un apodo nunca tan bien puesto porque lo marcó gran parte de su carrera. En Inferiores por la falta de un porte físico que le permita jugar frente a rivales algo más complicados, algo más físicos, pero él lo superó. En la Primera eso le valió cierta agilidad y capacidad de poder girar, además de controlar muy bien la pelota para salir de situación de forma airosa. Es muy técnico y tiene un gran repertorio para pegarle a la pelota, es un futbolista que le encanta asociarse, que le gusta combinar, pero que además tiene un remate muy positivo, tal como vimos durante la serie contra River.

En Palmeiras acumula 51 goles en 163 partidos, un número bastante positivo, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos 49 encuentros marcó 19. Está muy bien de confianza, de hecho, en una entrevista reciente le preguntaron si River o Boca estuvieron cerca de llevárselo, pero él dijo que Palmeiras fue el que confió en él y que se siente feliz allí.

Para un futbolista, la confianza lo es todo. Cuando era muy chico, a los ocho años, tuvo su primera muestra que el fútbol podía ser su forma de vida. Boca lo reclutó y le dijo que en dos años lo iban a volver a buscar, después apareció Independiente y la familia se mudó a La Plata para estar más cerca del club y todos los días se trasladaba al club para entrenar. Lamentablemente en Sexta tuvo una lesión que casi trunca su carrera.

Esa lesión fue un motor para poder avanzar y pronto aparecería Lanús, que por ese momento estaba pasando un momento espectacular, además implementaba el mismo esquema en todas las categoría que era un 4-3-3 y él se convirtió en wing. El tema es que pasar de 9 a ser un jugador de banda lleva su aprendizaje y él lo hizo. En Lanús hizo dupla con José Sand y con apenas 59 partidos en Primera División se fue a Palmeiras, siendo en ese entonces la venta más cara de la historia del club.

En el equipo brasileño no siempre fue el más técnico, nunca fue el mejor, pero él buscó la manera y hoy suma cuatro títulos con la institución, alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores en 2023, ahora vuelve a esa instancia aunque en otro rol, con más protagonismo. Le renovaron su contrato, está en el top 10 de los extranjeros con más goles en la historia de Palmeiras y sueña con ir a la Copa del Mundo.

Tiene chances de sobra porque hay algo muy importante que diferencia al Flaco López respecto a otras alternativas. Tiene un presente espectacular, cuenta con una capacidad goleadora que se nota, su buen repertorio de pegada le permite desde diferentes posiciones sacar ventajas y convertir. Santi Castro, por ejemplo, convirtió la semana pasada un gol después de seis meses sin lograrlo. A sus 26 años, Castellanos marcó un gol frente a Hellas Verona, pero para encontrar otro tanto hay que ir hasta el 23 de abril. Beltrán ni hablar, fue borrado de Fiorentina, se fue a Valencia y está buscando continuidad.

Las diferentes alternativas para tercer delantero que busca Scaloni que está probando uno tras otro en diferentes listas parece que la está ganando el Flaco López. Fue convocado para los partidos frente a Venezuela y Ecuador y aunque no sumó minutos, se dice que convenció mucho en los entrenamientos. Con cuatro títulos a cuesta, una nueva semifinal de Copa Libertadores en la que disputar una posibilidad de título accediendo a la potencial final lo posiciona como una de las grandes alternativas para la próxima Copa del Mundo.

