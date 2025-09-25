José Manuel López fue, sin dudas, una de las grandes figuras de la serie que Palmeiras le ganó a River en los Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2025. El exdelantero de Lanús asistió a Vitor Roque para lo que fue el 2 a 1 en el Estadio Monumental y sentenció el duelo con el Millonario con sus dos goles en el Allianz Parque para el 3 a 1 final (5 a 2 en el global).

Todo esto se dio luego de que Lionel Scaloni lo haya incluido para los encuentros que la Selección Argentina disputó en la primera quincena de septiembre ante Venezuela y Ecuador por las últimas dos fechas de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas, a tan solo aproximadamente 9 meses de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con lo cual, José Manuel López, si sigue así en el Palmeiras, se posiciona con chances concretas para el año que viene viajar a tierras norteamericanas y ser una tercera opción para el ataque del combinado albiceleste por detrás, claro está, de Julián Alvarez del Atlético de Madrid y de Lautaro Martínez del Inter de Milán.

”Sueño con jugar el Mundial”, dijo López, quien ya acumula 19 anotaciones y 5 asistencias en 48 partidos disputados con el Verdao en lo que va del 2025, siendo así, una de las cartas principales en un elenco comandado por Abel Ferreira que, tras desplazar a los dirigidos por Marcelo Gallardo, ya apunta a ser campeón de América.

De hecho, así de claro lo apuntó el propio delantero, que sabe que si se corona en el certamen organizado por Conmebol sumará un mérito más para ser tenido por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni. “Estoy feliz porque logramos dejar afuera a un gran rival, lleno de historia en esta Copa. El equipo está con hambre y seguimos demostrando eso. Hay que demostrar que estamos para ganar la Libertadores”, expresó en conversación con la transmisión oficial.

En Brasil dicen que José López, contra River, hizo ”un gol a lo Messi”

ESPN Brasil describió el 3 a 1 anotado por José López, con el cual sentenció el cruce con River, como un tanto al estilo del mejor jugador del mundo: ”El propio argentino selló la victoria con un golazo al estilo Messi, demostrando su excepcional estado de forma”.

