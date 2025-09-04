Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias

Jugador x Jugador de la Selección Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias para el Mundial 2026

Las calificaciones de los jugadores de la Albiceleste tras el encuentro contra Venezuela por las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.

Por Gabriel Casazza

Los once titulares de Argentina ante Venezuela.
© GettyLos once titulares de Argentina ante Venezuela.

Emiliano Martínez (6): Fue un espectador de lujo de un partido en el que, salvo algún intento aislado de la Vinotinto, prácticamente no tuvo que intervenir. Naturalmente, fiel a su estilo, transmitió tanto seguridad como confianza de principio a fin.

Nahuel Molina Lucero (6): El lateral derecho no tuvo demasiado trabajo como consecuencia de la escasa actividad ofensiva de Venezuela. En ese contexto, se mostró firme en el aspecto defensivo y también como una opción en ataque con sus escaladas.

Cristian Romero (6): Si bien recurrió al juego brusco en más de una oportunidad, volvió a ser un pilar de la última línea del equipo de Lionel Scaloni. Tuvo que lidiar con un peso pesado del calibre de Salomón Rondón y prácticamente nunca tuvo problemas.

Nicolás Otamendi (6): Al igual que su compañero de zaga, redondeó un partido muy tranquilo, parejo y ordenado. También chocó con Rondón y, pese a alguna que otra intervención peligrosa del delantero rival, culminó el cotejo con un saldo favorable.

Nicolás Tagliafico (6,5): Se metió en el once titular a último momento y proporcionó una actuación más que positiva. Neutralizó casi todos los avances visitante por ese sector y manejó la pelota con sumo criterio, dándole un destino claro con sus descargas.

Rodrigo De Paul (6): El polifuncional mediocampista no brilló ni aportó su mejor versión, pero colaboró en distintas facetas del juego. Colaboró con Paredes en la recuperación de la pelota y trató de encajar en el andamiaje creativo de los campeones del mundo.

Publicidad
Rodrigo De Paul con la pelota. (Foto: Selección Argentina)

Rodrigo De Paul con la pelota. (Foto: Selección Argentina)

Leandro Paredes (7,5): El mediocampista de Boca brindó una actuación realmente positiva, manejando los hilos de la mitad de la cancha y mostrándose efectivo en la contención. Paralelamente, tuvo un guante en el pie cada vez que tuvo que desprenderse de la pelota.

Franco Mastantuono (6): El flamante refuerzo de Real Madrid estuvo desde el arranque contra Venezuela y tuvo contacto permanente con la pelota. Se despachó con un par de pinceladas interesantes, pero le faltó algo de continuidad en su influencia.

Publicidad
Franco Mastantuono en acción. (Foto: Selección Argentina)

Franco Mastantuono en acción. (Foto: Selección Argentina)

Lionel Messi (8,5): En su partido, el astro de Inter Miami estuvo más que a la altura de las circunstancias. Activo, punzante y desequilibrante durante todo el encuentro, abriendo la cuenta con una gran resolución y marcando el tercero tras una buena conexión.

Lionel Messi, el hombre de la noche. (Foto: Selección Argentina)

Lionel Messi, el hombre de la noche. (Foto: Selección Argentina)

Publicidad

Thiago Almada (7,5): Continuó a tono con sus últimas apariciones en la Selección Argentina, exponiendo una enorme lucidez para encontrar sociedades, decidir bien y ejecutar satisfactoriamente. Más allá de un gol errado, asistió a Messi en el tercero de la Albiceleste.

Julián Álvarez (7): Ofreció la movilidad, la entrega y el despliegue que acostumbra todos los partidos e incluso maravilló con una maniobra exquisita en el 1-0 de Argentina. De todos modos, no estuvo del todo fino en un puñado de resoluciones.

Ingresaron:

Nicolás González (6): Por un lado, dilapidó un mano a mano clarísimo para marcar. Por el otro, asistió a Lautaro Martínez en el segundo gol de Argentina.

Publicidad

Exequiel Palacios (6): El volante de Bayer Leverkusen irrumpió en el campo de juego con la misión de darle orden a la medular y lo consiguió.

Lautaro Martínez (7): Prácticamente no demoró nada en desequilibrar. Marcó el segundo de Argentina en la primera ocasión que tuvo.

Nico Paz (-): Ingresó al verde césped en la recta final del espectáculo.

Giuliano Simeone (-): Insuficientes minutos en el campo de juego.

Los golazos de Lionel Messi en su despedida con la Selección Argentina vs. Venezuela

ver también

Los golazos de Lionel Messi en su despedida con la Selección Argentina vs. Venezuela

Con tres nuevos clasificados al Mundial, así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias

ver también

Con tres nuevos clasificados al Mundial, así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias

gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

jpasman
toti pasman

Llegó el “Guapo” Paredes: un 5 de Boca, además de jugar bien, se la tiene que bancar

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Scaloni explicó por qué Messi no jugará ante Ecuador: "Merece descansar"
Selección Argentina

Scaloni explicó por qué Messi no jugará ante Ecuador: "Merece descansar"

Messi no viaja a Guayaquil para enfrentar a Ecuador: el motivo
Selección Argentina

Messi no viaja a Guayaquil para enfrentar a Ecuador: el motivo

Tras el doblete de Messi a Venezuela, así quedó la carrera por los 1.000 goles con Cristiano Ronaldo
Fútbol Internacional

Tras el doblete de Messi a Venezuela, así quedó la carrera por los 1.000 goles con Cristiano Ronaldo

El guiño de River a Messi que enloqueció a los hinchas
River Plate

El guiño de River a Messi que enloqueció a los hinchas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo