Tras la goleada ante Venezuela, Messi puso en duda su presencia en el Mundial 2026: “No tengo una decisión tomada”

En el Estadio Más Monumental, la Selección Argentina se impuso por un categórico 3-0 ante su par de Venezuela en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias CONMEBOL. Lionel Messi, en dos oportunidades, y Lautaro Martínez fueron los autores de los goles para la Albiceleste.

Con este resultado y su aporte personal, el delantero de Inter Miami le puso un broche de oro a su último partido de local con Argentina en un partido oficial por los puntos. Luego, en declaraciones a Telefe post partido, se refirió a las sensaciones de este emocionante condimento.

“Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder festejar con mi gente. Por muchos años tuve el cariño en Barcelona, lo tengo. Mi sueño era tenerlo acá también, en mi país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno que hicimos con el grupo que no pudo consagrarse y lo intentó. Se nos dio con esta camada”, comenzó.

Y luego se refirió al Mundial 2026: “Ya estamos ahí, con ganas. Día a día, partido tras partido. Ahora vengo de estar parado unos días y me volví a resentir. Ahora por suerte pude jugar tres partidos seguidos. Es ir día a día, sintiendo sensaciones y era claro que este era el último por los puntos acá”.

Incluso, no confirmó su presencia en lo que sería su sexta cita mundialista, algo que marcaría un récord de participaciones: “No tengo una decisión tomada sobre el próximo Mundial. Es partido tras partido. 9 meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Nosotros terminamos la temporada a fin de año y voy a tener que hacer una buena pretemporada. Ojalá podamos cumplir el objetivo de ser campeones y después prepararnos”.

El próximo partido de la Selección Argentina

Tras golear a Venezuela, los comandados por Lionel Scaloni cerrarán las Eliminatorias el próximo martes ante Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil. El duelo será a las 20, hora argentina, en el marco de la 18° y última fecha del clasificatorio.

