Tras ser la revelación de Argentina en el Mundial Sub 20, Silvetti volvió a Inter Miami y habló del mensaje de Messi: “Tratamos de ir por ese camino”

El delantero que aportó tres goles en la Copa del Mundo que se disputó en Chile se refirió a su vínculo con el mejor futbolista de la historia.

Por Juan Ignacio Portiglia

El jugador de Inter Miami marcó tres goles con Argentina en el Mundial Sub 20.
Mateo Silvetti viajó a Chile consciente de que tenía a varios delanteros por delante en la consideración de Diego Placente dentro de la nómina de la Selección Argentina para disputar el Mundial Sub 20. Se preparó, sin embargo, para hacer su mayor aporte cada vez que las circunstancias demandaran su presencia y terminó siendo una de las revelaciones del equipo.

El delantero surgido en Newell’s que se incorporó en agosto a las filas de Inter Miami marcó tres goles ingresando siempre a la cancha desde el banco de suplentes y todos en partidos de eliminación directa, siendo el más importante el que valió triunfo por la mínima ante Colombia y boleto a la final.

Ese gol motivó además un mensaje de Lionel Messi, quien forjado en la misma cuna rosarina se convirtió en el mejor futbolista de la historia. “¡Vamos! ¡A la final! Felicitaciones a todos. ¡Grande Toto Silvetti!”, escribió La Pulga en una historia de Instagram haciendo especial mención a su flamante compañero en la MLS.

El regreso del delantero de 19 años a Inter Miami derivó en un recibimiento con aplausos y felicitaciones de parte de todos los integrantes del plantel y el cuerpo técnico. Además, compareció ante la prensa para profundizar sobre sus sensaciones tras el Mundial en que Argentina terminó subcampeona y agradecer tanto el apoyo de Messi como el de otros jugadores de Inter Miami y la Selección mayor.

“Recibir mensajes tanto de Leo (Messi) como de Rodri (De Paul) y otros compañeros, en lo personal es un orgullo por la clase de jugadores que son. Siempre tener el apoyo de ellos, también de los jugadores de la mayor, para el grupo fue muy importante. Uno usa como ejemplo a ellos que tienen también un muy buen grupo puertas adentro y tratamos de ir por esa camino”, manifestó.

Y sobre su vínculo con Messi, agregó: “Desde lo anímico y emocional siempre fue muy importante para mí. Es un orgullo que él pueda mandar su apoyo a través de redes. Cuando llegué acá tener también su felicitación. Recibir un consejo de Messi siempre es bueno”.

La hostilidad con Argentina en Chile

Silvetti se refirió también al ambiente hostil que en varios momentos del Mundial Sub 20 hubo de parte de los hinchas chilenos hacia la Selección Argentina. “Es parte del fútbol, que tiene esas cosas. Sabíamos que iba a ser así el entorno, que al ser una de las selecciones que más chances tenía iba a ser así. Es parte del fútbol, del folclore y creo que lo supimos manejar”, dijo para minimizar la cuestión.

¿Juega el primer partido de playoffs?

Ya plenamente enfocado en Inter Miami, el delantero argentino fue consultado por la posibilidad de disputar el primer partido de playoffs ante Nashville este viernes, pese a su reciente reincorporación al plantel y a que solo acumula poco más de 90 minutos oficiales desde su arribo al club.

“Yo entrené ayer con normalidad y hoy me siento apto para aportar desde donde me toque. En este último tramo creo que hay que pensar en lo que cada uno le puede dar al equipo para poder sacar la mayor cantidad de victorias y poder llegar a la final”, avisó.

