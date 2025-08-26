Alcaraz sorprende en el US Open: el motivo de su rapado y su batalla decisiva con Sinner por el número 1

Cuando se sorteó el cuadro principal del US Open 2025, Carlos Alcaraz lejos estuvo de sentir alivio ya que su rival sería Reylli Opelka, el estadounidense que mide 2,11 metros y tiene un saque que hace mucho daño. Para el español iba a ser un partido complicado, no tendría mucho ritmo, no podría imponerse físicamente en peloteos largos y tendría que estar muy acertado en la devolución. Así lo estuvo y por eso pudo sacar el partido adelante y llevárselo en sets corridos por 6/4, 7/5 y 6/4. En la segunda ronda lo esperará el italiano Mattia Bellucci.

Si bien el triunfo de Carlos Alcaraz fue la noticia central de la jornada del lunes del US Open, su cambio radical de look no pasó inadvertido. El español apareció en el club con una gorra y así hizo la entrada en calor, pero cuando se la sacó se pudo ver con su cabeza rapada, algo inédito hasta el momento. Con su nuevo look salió al Arthur Ashe para jugar contra Opelka y muchos fanáticos del deporte lo vieron así por primera vez.

¿Por qué Carlos Alcaraz se rapó la cabeza?

Una vez finalizado el partido ante Opelka, una de las preguntas que le realizaron en conferencia de prensa fue sobre su nuevo look y así lo contó Carlitos: “Es un corte muy diferente al anterior, seguro. Simplemente, sentía que mi pelo estaba ya muy largo, así que tenía muchas ganas de cortármelo antes de empezar el torneo. De repente, estaba solo con mi hermano… pero entendió mal la máquina, así que me lo cortó. De esta forma, la única manera que había de arreglarlo era afeitarlo por completo, así que es justo lo que hice, de ahí este corte nuevo. Sinceramente, tampoco está tan mal, supongo. La verdad es que no me gusta el pelo, en absoluto, soy el tipo de persona que piensa en solo unos días vuelve a crecer, así que pronto estará bien. Simplemente sucedió así, eso es todo”.

En relación a la reacción de la gente, el murciano afirmó con su habitual simpatía: “Cuando se lo muestro a la gente, tampoco es que vea nada raro al hablar del tema, hay personas que les gusta y otras que no les gusta. Para ser honesto, me estoy riendo mucho con la reacción de la gente, esa es la verdad. Ahora mismo no puedo hacer nada más, simplemente reírme de todo lo que se está diciendo sobre mi nuevo corte de pelo. Esta noche fue muy gracioso cuando me vi en la pantalla entrando al estadio, era muy extraño verme tan blanco y sin pelo, espero que me ayudara para ser un poco más rápido”.

La pelea con Sinner por el número 1 del mundo

En este US Open, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se juegan el número 1 del ranking. Si el español sale campeón, el italiano perderá el lugar de privilegio. Carlitos se refirió al tema y desdramatizó: “Honestamente, no creo que le esté presionando de ningún sentido, quiero decir, estoy seguro de que pasará la primera ronda, de que tratará de hacer todo lo posible para superarla, tal y como hice yo esta noche. Intento no pensar mucho en el tema del número 1, en la posición en el ranking, simplemente trato de llegar tan lejos como pueda en este torneo, jugar mi mejor tenis, ya veremos luego lo que pasa al final. Quien juegue mejor este torneo acabará como Nº1, así que no creo que ese tema le presione”.

