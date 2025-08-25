Mientras María Sharapova ganó 38,7 millones de dólares en premios, esto consiguió Serena Williams

Durante 15 años, Serena Williams y María Sharapova se vieron las caras en el circuito femenino. Sus estilos eran opuestos e inclusive se pensó en más de una oportunidad que esa rivalidad dentro de la cancha también existía fuera de ella, pero con el correr de los años se comprobó que no era así. Ambas nacieron para brillar y lo hicieron, cada una a su manera supo dejar una huella en el mundo del tenis femenino.

Tanto Serena Williams como María Sharapova lograron ser número 1 del mundo, multicampeonas de Grand Slam, medallistas olímpicas y verdaderos íconos del tenis, tanto por su juego como también por su estética. Ya con las dos fuera del circuito profesional, todavía se recuerdan algunos atuendos memorables tanto de la rusa como de la estadounidense. Ambas supieron ser -y siguen siéndolo- una marca en sí mismas.

¿Cuánto dinero ganaron en premios Sharapova y Serena Williams?

No caben dudas que María Sharapova y Serena Williams son millonarias y lo que ganaron en premios en sus años de carrera no representa sus mayores ingresos, eso lo consiguieron por acuerdos comerciales. En lo que respecta al dinero obtenido únicamente en premios de la WTA, María Sharapova obtuvo 38.777.962 dólares mientras que Serena Williams embolsó 94.816.730 dólares.

María Sharapova en 2020, su último año como profesional. (Foto: Getty).

Sharapova y Serena Williams, una de las mayores rivalidades de los últimos tiempos

Serena Williams ingresó al circuito profesional en 1995, seis años después lo hizo María Sharapova. En lo que respecta a los años de trayectoria, la rusa jugó profesionalmente durante 19 años, mientras que Serena lo hizo por 27. El primer encuentro entre ellas fue en 2004 y lo ganó Serena, pero el segundo fue la mítica final de Wimbledon que quedó en manos de María.

María Sharapova y Serena Williams tras la final de Wimbledon 2024, el primer Grand Slam de la rusa. (Foto: Getty).

Inclusive, el siguiente duelo entre ellas también fue en 2004 y lo ganó Sharapova, pero a partir de allí se midieron en 19 ocasiones más y todas las ganó Williams. El historial entre sí quedó 20 a 2 a favor de Serena. En lo que respecta a títulos, la rusa obtuvo 51 en individuales -5 Grand Slams- y la estadounidense fue campeona en 73 oportunidades, de las cuales 23 fueron en Majors.

Gran gesto de Serena Williams con María Sharapova

En agosto de 2025, María Sharapova ingresó al Salón de la Fama del Tenis y Serena Williams no solamente dijo presente, sino que también le dedicó unas muy lindas palabras en un discurso: “Si eres deportista, con el tiempo te encuentras con los demás atletas en la sala. Y como nos conocemos y nos esforzamos año tras año, María y yo nos encontramos en las mismas mesas y en los mismos eventos, hablando un poco más sin ningún partido de Grand Slam al día siguiente”.

Serena Williams y María Sharapova en 2025. (Foto: Getty).

“Bajamos la guardia. Poco a poco empezamos a vernos de otra manera. Un año era una charla informal. Al siguiente, una conversación seria. Hasta que un día, simplemente, encajó. Lo dejamos todo en la cancha en cada partido. Ambas odiamos perder más que cualquier otra cosa en este mundo. Ambas sabíamos que la otra era el mayor obstáculo entre nosotras y el trofeo. Esa es la raíz por la que llegamos aquí”, completó Serena.

