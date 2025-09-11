Argentina vs. Países Bajos por la Copa Davis: sorteo e insólito baile entre Comesaña y Etcheverry

Este jueves se realizó el sorteo de la segunda ronda de clasificación de la Copa Davis rumbo al final 8. En el mismo, salió que la Selección Argentina se enfrentará con Países Bajos por un lugar en la siguiente ronda. Esta llave comenzará el viernes y continuará durante el sábado.

En medio de este sorteo, Francisco Comesaña y Tomás Etcheverry, dos de los jugadores argentinos, vivieron un momento particular, ya que comenzaron a bailar ‘La morocha’, una reconocida canción de cuarteto de Luck Ra y así descontracturar en la previa del importante duelo.

Además, tras conocer al seleccionado rival, se compartió un momento de camaradería, debido a que los equipos comenzaron a saludarse y los argentinos les convidaron mate a sus contrincantes. También se repartieron souvenires entre las partes y se realizaron las fotos protocolarias.

Luego de esta llave, el equipo que resulte ganador logrará la clasificación al Final 8 de Bologna prevista del 18 al 23 de noviembre, en donde solamente Italia, por ser el último ganador del certamen, es el seleccionado que ya tiene asegurado su boleto y espera por conocer a los rivales.

El orden de juego de Argentina vs. Países Bajos por la Copa Davis

La llave comenzará este viernes 12 de septiembre con dos encuentros de singles. La apertura será con Tomás Etcheverry vs. Jesper De Jong y luego cerrarán Francisco Cerúndolo vs. Botic Van de Zandschulp. En la jornada del sábado, comenzarán los dobles y en caso de ser necesario, se darán otros dos encuentros.

Horacio Zeballos/Andrés Molteni vs. Sander Arends/Sem Verbeek será el primer duelo, mientras que los singles se darán entre Francisco Cerúndolo vs. Jesper De Jong y Tomás Etcheverry vs. Botic Van de Zandschulp. Cabe destacar que esta llave se jugará al mejor de cinco, con partidos al mejor de tres sets.

Horacio Zeballos palpitó la serie

“Creo que la energía en este tipo de partidos es fundamental. Que el rival te vea prendido, que te vea con muchas ganas de ganar, así que trataremos de enfocarnos en eso y no tanto en el rival”, comentó el tenista argentino que viene de ser campeón en dobles en el US Open y Roland Garros.

