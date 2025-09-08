Es tendencia:
No se vio en TV: la reacción viral de Donald Trump tras la conquista de Carlos Alcaraz sobre Jannik Sinner en el US Open

El presidente de Estados Unidos presenció la consagración del español y un particular gesto suyo fue captado por una cámara.

Por Nahuel De Hoz

Carlos Alcaraz al consagrarse campeón del US Open 2025 y Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Este domingo y por segunda vez en su carrera, Carlos Alcaraz se consagró campeón del US Open ya que venció 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 a Jannik Sinner en el Estadio Arthur Ashe de Nueva York. Esta mítica final que definió el último Grand Slam de la temporada también contó con la presencia estelar de Donald Trump en una de las tribunas del recinto, que no pasó desapercibido…

Lo cierto es que fue el tercer enfrentamiento entre ambos en lo que va del 2025, donde el italiano se impuso en Wimbledon y el español hizo lo propio en Roland Garros y ahora volvió a ganar la pulseada. Además, le sirvió para recuperar la cima del ranking ATP y convertirse en el número uno del mundo nuevamente, bajo la atenta mirada del presidente de Estados Unidos.

Una escena que no fue captada por la transmisión del partido, se trata de la reacción del mandatario norteamericano a la victoria del murciano. En definitiva, Trump hizo una mueca mientras Alcaraz festejaba, lo que dejó una clara evidencia que no estaba lo suficientemente contento con el triunfo del tenista oriundo de la península ibérica en el último Grand Slam del año.

Este gesto inesperado fue apreciado por una de las cámaras y rápidamente se hizo viral a través de las redes sociales. Es que aunque quiso disimularlo, el presidente norteamericano marcó su postura tajante al respecto del ganador del US Open. El magnate neoyorkino acudió al estadio acompañado de su nieta de 14 años Arabella Rose y su yerno, el empresario Jared Kushner.

Los millones que ganó Alcaraz en el US Open 2025

Además de haber levantado el trofeo luego de derrotar a Sinner en cuatro sets apasionantes, el español también se quedó con un importante beneficio económico como premio por su desempeño deportivo. Es que por haber sido campeón del US Open, Alcaraz percibió 5 millones de dólares, lo que marca un crecimiento del 39% respecto al monto que se entregó el año pasado.

Por su parte, el deportista italiano vio beneficiado con 2,5 millones de dólares por haberse quedado con la segunda posición del reconocido certamen estadounidense. A su vez, cabe destacar que durante toda la competición, la organización entregó un total de 90 millones de dólares, que representa una suba del 20% en comparación al dinero que se otorgó hace 365 días.

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

