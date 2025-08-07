Entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre, en Nueva York, Estados Unidos, se desarrollará el US Open, el último Grand Slam del año. Jannik Sinner y Aryna Sabalenka llegan a la cita como los campeones vigentes, quienes más puntos defienden y tanto Carlos Alcaraz, Ben Shelton y Taylor Fritz prometen dar batalla entre los hombres, mientras que Coco Gauff, Jessica Pegula e Iga Swiatek son las candidatas a ir por la corona que tiene la bielorrusa, número 1 del mundo en el ranking de la WTA.

Los tenistas, tanto entre los hombres como entre las mujeres, llegan algo agotados a esta etapa del año luego de unos meses intensos en Europa donde se jugaron algunos Masters 1000 sobre polvo de ladrillo, luego Roland Garros, más tarde la corta gira de césped y Wimbledon. De hecho, muchos de los principales preclasificados optaron por no jugar los primeros certámenes de la gira norteamericana de canchas duras, la cual incluye nada más y nada menos que dos Masters y WTA 1000, como son los que se juegan en Canadá y Cincinnati.

Se estima que en el US Open digan presentes todas las estrellas y si bien los tenistas van por la gloria, en este 2025 es para destacar que habrá una suba del 40% en lo que respecta al dinero que se lleve el y la ganadora. En 2024, Jannik Sinner y Aryna Sabalenka embolsaron 3.600.000 dólares por coronarse en Nueva York, mientras que en este 2025, los vencedores ganarán nada más y nada menos que 5 millones de dólares.

Jannik Sinner, campeón del US Open 2024. (Foto: Getty).

Cabe destacar que el aumento no fue proporcional para todas las instancias. De hecho, para aquellos que queden afuera en primera ronda se llevarán 110 mil dólares, un 10% más que en 2024. Si bien es cierto que las grandes figuras son las que suelen llegar a la final y son quienes más show aportan, la realidad es que el dinero no les mueve la aguja, en cambio a algún jugador o jugadora que estén fuera del top 100 y logran llegar al cuadro principal o inclusive llegar a segunda o tercera ronda, a ellos sí realmente les modifica la planificación el poder ganar más dinero. La organización del US Open podría haber incrementado los premios de manera más equitativa.

El dinero que repartirá en premios el US Open 2025

Primera ronda: U$S 110.000

Segunda ronda: U$S 154.000

Tercera ronda: U$S 237.000

Octavos de final: U$S 400.000

Cuartos de final: U$S 660.000

Semifinal: U$S 1.260.000

Finalista: U$S 2.500.000

Campeón: U$S 5.000.000

