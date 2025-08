Fue el entrenador más exitoso de Serena Williams y ahora reveló qué no tiene Carlos Alcaraz y si tenían Djokovic y Nadal

El tenis masculino actual tiene a dos grandes protagonistas: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Son jóvenes, ya no tienen en el camino al Big 3, por más que Novak Djokovic siga compitiendo, ya no es el mismo jugador que hace unos años. La camada siguiente no estuvo a la altura y la juventud del español y el italiano son la clara muestra que hay un gran nivel de cara a lo que viene. Patrick Mouratoglou es uno de los entrenadores más prestigiosos del circuito y llenó de elogios al murciano, aunque dejó en claro en qué aspecto debería mejorar.

¿Qué dijo Patrick Mouratoglou?

En diálogo con Tennis365, Patrick Mouratoglou habló maravillas de Carlos Alcaraz y reveló qué considera que le falta y que sí tenían Rafael Nadal y Novak Djokovic: “Alcaraz es un jugador muy agresivo, un pegador, pero puede hacer muchas cosas diferentes en la cancha. Su potencia es increíble, hace dejadas espectaculares, sube a la red y volea bien, es inteligente… ¡Es una locura de jugador!”.

Además, agregó: “Nunca es aburrido el tenis cuando está él compitiendo, aunque no sea tan consistente como Sinner o como lo fueron Rafa y Novak”. Las palabras de Mouratoglou tienen cierta lógica. Hasta el momento, Alcaraz solamente pudo ganar cuando estuvo al 100%, pero en cuanto bajó un poco el nivel tuvo derrotas inesperadas, sobre todo en Miami e Indian Wells 2025. En cuanto el murciano encuentre esa consistencia y también aprenda a ganar sin estar al 100%, probablemente no tenga rival en el circuito.

Mouratoglou y una extraordinaria carrera como entrenador

Nació en Francia en junio de 1970 y siempre fue un apasionado del tenis, además de ser un gran formador. Sus comienzos como entrenador fueron con Marco Baghdatis, quien supo ser número 1 del mundo en júnior y tener una exitosa carrera como profesional, luego tuvo a reconocidos jugadores como Anastasia Pavlyuchenkova y Grigor Dimitrov, pero su gran etapa fue junto a Serena Williams.

Mouratoglou y Serena Williams en el Abierto de Australia 2020. (Foto: Getty).

Mouratoglou fue entrenador de Serena Williams entre 2012 y 2022, año en que la leyenda se retiró y en ese periodo consiguió nada más y nada menos que 10 títulos de Grand Slam. A partir de 2022, pasaron por sus manos jugadores de la talla de Simona Halep, Holger Rune y Naomi Osaka. Indiscutiblemente, Mouratoglou sigue siendo considerado como uno de los mejores entrenadores del circuito, además cuenta con una de las academias más prestigiosas del mundo.

