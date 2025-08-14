Bjorn Borg eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Federer y Nadal: “Todo lo que sale de él es increíble”

Aunque Rafael Nadal y Roger Federer ya colgaron sus raquetas y no pueden sumar más méritos a sus frondosas carreras, las trayectorias de estos astros no solo son reconocidas por los fanáticos del tenis, sino también de las otras leyendas de esta disciplina.

Junto a Novak Djokovic, el español y el suizo coinciden entre la mayoría de las opiniones de los expertos sobre quiénes fueron los más grandes de este deporte. Incluso, Bjorn Borg así lo ve, pero tiene una opinión formada sobre el debate eterno.

“El mejor de la Historia es Djokovic por su número de Grand Slams, por su número de títulos, pero los dos jugadores que más han significado para este deporte, en mi opinión, son Nadal y Federer”, explicó el extenista sueco en entrevista a El Español.

El ganador de 11 Grand Slams y la Copa Davis incluso dio una explicación sobre por qué este Big 3 supera a las estrellas de otras épocas: “Son los tres mejores jugadores de la historia. La gran diferencia es que ellos golpean la pelota muchísimo más fuerte que nosotros. Y en cuanto a la técnica, son jugadores más completos”.

Rafael Nadal, el tenista favorito de Bjorn Borg

A pesar del reconocimiento a Djokovic, confesó que es el español quién más lo interpela: “La comparación es muy difícil porque han pasado muchos años y este deporte ha cambiado mucho, pero creo que se puede establecer un paralelismo entre mi manera de jugar y la suya. El fondo de la pista, el trabajo en cada punto, la concentración”.

“Nadal exhibe una personalidad fortísima. Además, puedo asegurar que es una buena persona. Esto no siempre coincide. Puede haber jugadores exquisitos en la pista que no lo sean fuera. Nadal ha generado una conexión muy especial con millones de personas en todo el mundo”, analizó el nórdico.

Y lo justificó: “He estado en Mallorca. He visto cómo lo quiere la gente que mejor lo conoce a él. Eso es importante para poder asegurar lo que digo. Para mí, su retirada no ha sido una sorpresa. Esas lesiones durante tantos años… Su manera de jugar a pesar de ellas ha sido increíble. En Nadal… Nadal es… Todo lo que sale de él es increíble”.

Los números de Borg en el tenis

A pesar de haber tenido una carrera fugaz, le alcanzó para cambiar la historia del tenis y convertirse en una de las primeras figuras de este deporte. En apenas 8 años como profesional, conquistó 6 veces Roland Garros y 5 veces Wimbledon, además de 2 Masters Grand Prix, actual ATP Finals, y una Copa Davis.

A los 26 años, en desacuerdo con las reglas de clasificación de la ATP a los principales torneos y sin motivación para continuar en el circuito, Borg se retiró del tenis. Aunque intentó volver en otras oportunidades, ya no tenía el destello que lo puso entre los más grandes del tenis.