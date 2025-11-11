Carlos Alcaraz armó a su jugador ideal con Djokovic, Federer, Nadal y Del Potro

Mientras el Turín se disputan las ATP Finals y Carlos Alcaraz sueña con volver a la cima del ranking de la ATP, el español también se toma su tiempo para distenderse, dialogar con la prensa e inclusive se presó a un juego en el que se le proponía armar su tenista ideal con las mejores virtudes de todos los jugadores. El español se eligió a sí mismo en una categoría y el resto fue para Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Jannik Sinner y también hubo espacio para Juan Martín Del Potro.

En diálogo con As de España, Carlos Alcaraz se prestó al juego y tuvo que armar su jugador ideal eligiendo a los mejores en distintos aspectos del juego. El murciano se quedó con la derecha de Juan Martín Del Potro, el revés de Jannik Sinner, la volea de Roger Federer, el trabajo de pies de él mismo, la elección de tiros de Novak Djokovic, la mentalidad de Rafael Nadal y la táctica de Nadal y Djokovic.

La derecha de Delpo. (Foto: Getty).

¿Qué tiene que pasar para que Carlos Alcaraz recupere el número 1 del mundo en las ATP Finals?

Sinner no gana el título

Gana sus 3 partidos de la fase de grupos

Llega a la final habiendo ganado uno o dos partidos de la fase de grupos

Gana dos partidos y Sinner es campeón perdiendo un encuentro

Gana la fase de grupos y Sinner obtiene el título perdiendo dos partidos

¿Cómo fue el 2025 de Carlos Alcaraz?

Carlitos inició el año con algunos altibajos, especialmente en los torneos de canchas duras, pero todo cambió cuando llegó la temporada europea de polvo de ladrillo y se impuso en Montecarlo, Roma y puso el broche de oro en Roland Garros con una conquista épica. En césped ganó en Queen´s y llegó a la final en Wimbledon, mientras que en la gira norteamericana en canchas duras demostró su jerarquía al ganar en Cincinnati y el US Open.

Recuperó el número 1 del mundo, pero lo perdió luego de un mal Masters 1000 de París. Ahora buscará recuperarlo en las ATP Finals, pero luego cerrar su año representando a España en las finales de la Copa Davis. Este 2025 fue un gran año para el murciano que aspira a mantener lo realizado de cara al 2026.

