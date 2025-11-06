“Sinner está obsesionado con Alcaraz”

El tenis masculino está dominado por Jannik Sinner y Carlos Alcaraz desde hace unos años. Entre ellos alternan en la cima del ranking ATP y también en este 2025 ganaron dos títulos de Grand Slam cada uno. El italiano se impuso en el Abierto de Australia y Wimbledon, mientras que el español conquistó Roland Garros y el US Open.

La diferencia que existe entre Sinner y Alcaraz en relación al resto del circuito es abrumadora y así lo demuestran los puntos en el ranking. Sinner cuenta con 11.500 puntos, Carlos Alcaraz con 11.250, mientras que Alexander Zverev -número 3 del mundo- tiene 5.560.

Hace algunas semanas, Nicolas Mahut se retiró del tenis profesional a sus 43 años disputando en la modalidad de dobles el Masters 1000 de Paris. En diálogo con Eurosport, el francés se refirió a los dos mejores jugadores del mundo. Respecto a Jannik Sinner dijo: “Creo que puede mejorar aún más su juego, especialmente en ciertas áreas de la pista. Al escuchar sus declaraciones, no me cabe duda de que está un poco obsesionado con Alcaraz“.

Además, agregó: “Tampoco hay duda de que Jannik es el mejor jugador del mundo en condiciones de pista cubierta y, si mantiene esta forma, tiene muchas posibilidades de imponerse también en Turín. Sin embargo, no estoy convencido de que vaya a terminar 2025 en lo más alto del ranking ATP, porque creo que Alcaraz si conseguirá tres victorias en las ATP Finals“.

Nicolás Mahut. (Foto: Getty).

¿Qué tiene que pasar para que Jannik Sinner pierda el número 1 del mundo en las ATP Finals?

Sale campeón invicto y Carlos Alcaraz no llega a la final ni gana sus tres duelos de la fase de grupos

Gana el torneo perdiendo un partido en la fase de grupos y Carlos Alcaraz no gana dos partidos en todo el certamen

Sale campeón perdiendo dos partidos en la fase de grupos y Alcaraz pierde todos sus duelos

¿Qué tiene que pasar para que Carlos Alcaraz recupere el número 1 del mundo en las ATP Finals?

Sinner no gana el título

Gana sus 3 partidos de la fase de grupos

Llega a la final habiendo ganado uno o dos partidos de la fase de grupos

Gana dos partidos y Sinner es campeón perdiendo un encuentro

Gana la fase de grupos y Sinner obtiene el título perdiendo dos partidos

