Casper Ruud, tajante contra la organización del US Open: “Es molesto jugar mientras alguien se fuma un porro”

A Casper Ruud le pasó lo mismo que a muchos de sus compañeros de generación, los nacidos después de mediados de los 90 y antes del 2000: se insertaron en un circuito donde todavía brillaban sus ídolos –Federer, Nadal y Djokovic– y les tuvieron un respeto desmesurado. Por tal razón, casi ninguno de ellos logró ganar un título de Grand Slam, el único fue Daniil Medvedev en el US Open 2021, pero quien estuvo en dos oportunidades de hacerlo fue Casper Ruud, quien en 2022 jugó las finales de Roland Garros y el US Open, mientras que en 2023 repetiría en París, aunque nunca logró salir vencedor.

Más allá de aquellas decepciones, la realidad es que en todo este tiempo mostró ser un jugador sólido, constante y que todavía tiene herramientas para pelear por su primer major, aunque para eso necesitará estar en su mejor versión y que no lo estén ni Sinner ni Alcaraz, los dos jugadores más determinantes de este momento. Por lo pronto, Casper Ruud inició de buena manera su participación en el US Open 2025, por la primera ronda superó a Sebastian Ofner por 6/1, 6/2 y 7/6.

Casper, molesto por el olor a marihuana

Tras superar a Ofner en el Louis Armostrong Stadium, Casper Ruud dialogó con Danmarks Radio y sorprendió a todos: “El mayor defecto de Nueva York? El olor a cannabis. Está por todas partes, incluso aquí, donde se juega el torneo. Pero tenemos que aceptarlo. Creo que es molesto estar en la cancha mientras alguien se fuma un porro. No es divertido para los jugadores estar cansados y, al mismo tiempo, tener que inhalar el olor del hachís”.

Casper Ruud venció a Ofner por la primera ronda del US Open 2025. (Foto: Getty).

Además, agregó: “No podemos hacer nada al respecto a menos que se modifique la ley, pero dudo que eso suceda”. Cabe recordar que en Nueva York es legal el consumo de marihuana con fines recreativos desde 2021, pero la organización del US Open no permite que se fume dentro del complejo.

Ruud sueña con volver a la final luego de tres años

El US Open de 2022 tuvo algunas particularidades: Novak Djokovic no pudo jugarlo por las medidas restrictivas producto de la pandemia de Covid 19, tampoco estuvo presente Roger Federer, los campeones del certamen Domic Thiem y Stan Wawrinka fueron eliminados en primera ronda, Carlos Alcaraz ganó su primer Grand Slam y Casper Ruud disputó su segundo final de Grand Slam, la cual no pudo ganar. El noruego dejó en el camino a Tommy Paul, Berrettini y Khachanov en su camino rumbo a la final, la cual fue con derrota por 4/6, 6/2, 6/7 y 3/6 ante el murciano.

