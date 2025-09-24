Fue top 3, le ganó un partido histórico a Serena Williams y decidió terminar su temporada por problemas de salud mental: “Sanar”

Con altos y bajos, Elina Svitolina es una de las mejores jugadoras de los últimos tiempos. Super ser 3 del mundo en el ranking de la WTA, le ganó un partido histórico a Serena Williams en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, fueen sets corridos por los octavos de final del certamen, regresó con todo al circuito luego de ser madre y hoy en día es la número 13 del mundo, pero una seguidilla de resultados inesperados hicieron que decida ponerle punto final a una temporada exigente ahora mismo y decida no jugar la gira asiática que se desarrolla entre septiembre y octubre.

Elina Svitolina tiene 31 años, está casada con Gael Monfils y juntos tienen una hija, por ende las prioridades de la ucraniana en este momento están en seguir jugando al nivel más alto competitivo, pero sabiendo que hay cosas más importantes en la vida y una de ellas es la salud mental.

La número 13 del mundo está agotada, estuvo girando por todo el mundo durante este 2025 y los resultados fueron buenos en líneas generales, pero en los últimos torneos no logró destacarse y eso fue determinante para que decida desconectar y encarar la preparación para el 2026 de la mejor manera.

Cabe destacar que venía de caer ante Jasmine Paolini por la Billie Jean King Cup, anteriormente había perdido en primera ronda del US Open, más atrás había caído en la misma instancia del WTA 1000 de Cincinnati. La ucraniana, que seguramente pierda algunos puestos en el ranking de la WTA antes del inicio de 2026 utilizó sus redes sociales para comunicar la decisión de dar por terminada la temporada ahora mismo.

Elina Svitolina representó a Ucrania en la última edición de la Billie Jean King Cup. (Foto: Getty).

El crudo mensaje de Elina Svitoina

“No me he estado sintiendo como yo misma últimamente. No estoy en el espacio emocional adecuado, y no me siento listo para jugar, así que estoy terminando la temporada aquí.

A lo largo de los años, he aprendido que este deporte no se trata de dinero, fama o clasificaciones, sino de estar listo para luchar y darlo todo. Ahora mismo, simplemente no estoy al nivel mental o emocionalmente para hacer eso.

No todos los días tienen que ser productivos, fuertes o llenos de energía. Algunos días son pesados, y eso no me hace débil. Solo significa que soy humano y que necesito tiempo para descansar, para sentir, para respirar y para simplemente ser.

Así que me estoy dando el espacio que necesito para sanar y recargar, en lugar de forzarlo y cuando doy un paso atrás en la cancha, quiero luchar con todo lo que tengo y poner mi mejor yo en la cancha por los fans, por el juego y por mí mismo. Amor, Elina”, compartió la ucraniana en su cuenta de Instagram.

