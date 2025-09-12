Cómo es el formato de la Copa Davis 2025

El calendario de la ATP se tomó un breve descanso luego de lo que fue el US Open, que quedó en manos de Carlos Alcaraz entre los hombres y de Aryna Sabalenka entre las mujeres. Muchos jugadores aprovecharon para descansar antes de encarar la gira asiática, pero muchos otros optaron por representar a sus países en la Copa Davis. Este viernes 12 y también el sábado 13 de septiembre se disputa la segunda ronda de las clasificatorias a las finales del certamen más importante del mundo a nivel equipos. Argentina busca su lugar ante Países Bajos.

¿Cómo se juega la Copa Davis 2025?

En los últimos años, el formato de la Copa Davis cambió en reiteradas oportunidades y este 2025 no fue la excepción. En febrero de este año ya se disputó la primera ronda de clasificación, quedando así 14 equipos. Entre el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre, los 14 equipos se verán en una eliminatoria -con locales y visitantes- que tendrá dos singles el viernes, mientras que el doble y los dos singles restantes serán el sábado. Los partidos son al mejor de tres sets y las series son al mejor de cinco puntos. Los 7 clasificados jugarán las finales, en dicha instancia ya se encuentra Italia -para completar el cuadro de cuartos de final- por ser el campeón vigente.

¿Cómo son los cruces de la segunda ronda clasificatoria?

Países Bajos vs. Argentina

Australia vs. Bélgica

Hungría vs. Austria

Japón vs. Alemania

Estados Unidos vs. República Checa

España vs. Dinamarca

Croacia vs. Francia

El camino de Argentina y el sueño de volver a las finales

El equipo capitaneado por Javier Frana, que cuenta con tres singlistas -Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña- y dos doblistas -Andrés Molteni y Horacio Zeballos- iniciaron su camino en la Copa Davis ante Noruega en condición de visitante y ganaron la serie. Este 12 y 13 de septiembre se miden ante Países Bajos, también fuera de casa, y las expectativas son altas para meterse en las finales.

Tomás Etcheverry le dio el primer punto a Argentina ante Países Bajos al superar a Jesper De Jong. (Foto Getty).

¿Cuándo y dónde se juegan las finales de la Copa Davis 2025?

Las finales de la Copa Davis 2025 serán en Bologna, Italia, entre el 18 y el 23 de noviembre y allí se pondrá punto final al exigente calendario tenístico de 2025. Cabe recordar que Italia, por ser campeón vigente ya está clasificado, los siete que ganen sus series en la segunda ronda de clasificación también se meterán. El sistema de disputa es con un clásico cuadro de cuartos de final.

