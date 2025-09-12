Mientras Carlos Alcaraz ganó 53,4 millones de dólares, esto obtuvo Aryna Sabalenka

Hace apenas unos días, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka se coronaron campeones del US Open. El murciano conquista su segundo Grand Slam del año, mientras que la oriunda de Minsk ganó el primero, en su tercera final disputada en 2025. Aryna derrotó a Amanda Anisimova en sets corridos y se mantuvo como número 1 del mundo en el ranking de la WTA, mientras que Carlitos superó a Jannik Sinner en cuatro sets y le arrebató la posición de privilegio en la clasificación de la ATP.

Aryna Sabalenka tuvo un 2025 sin sobresaltos en lo que respecta al ranking, es cómoda número 1 del mundo, pero la realidad es que no se mostró sólida, especialmente en Roland Garros y Wimbledon, luego llegó a la gira de canchas duras de Norteamérica y sacó a relucir su jerarquía, aunque debió superar algunos escollos. Por su parte, Carlos Alcaraz se convirtió en una máquina a partir de la gira europea de polvo de ladrillo, fue campeón en Roland Garros, hizo final en Wimbledon y en su arribo a Norteamérica mostró su mejor cara, de hecho, en final del US Open no le dio opciones a un Jannik Sinner que quedó impactado por el nivel del murciano.

Sabalenka y Alcaraz obtuvieron 5 millones de dólares cada uno por ganar el US Open. (Foto: Getty).

¿Cuánto dinero ganaron en premios Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka?

Aryna Sabalenka tiene 27 años y juega de manera profesional desde 2015, desde entonces acumula 21 títulos y ganancias obtenidas de 42.300.521 dólares, según informa el sitio web oficial de la WTA. Por su parte, Carlos Alcaraz tiene 22 años, es profesional desde 2018 y acumula 53.486.628 de dólares. Cabe destacar que estos montos corresponden al dinero ganado en premios, hay que contemplar que ambos tienen fortunas más imponentes y eso se debe a sus acuerdos comerciales.

ver también Lapidaria crítica de un ex número 1 del mundo a Jannik Sinner tras la final del US Open perdida ante Alcaraz: “Me decepcionó”

Disparidad entre hombres y mujeres

Si bien hace más de quince años que todos los Grand Slam entregan el mismo dinero en premios tanto a los hombres como a las mujeres, en el resto de los torneos esto no es así. Increíblemente, en pleno 2025 siguen las diferencias de ese estilo y la realidad es que todos son deportistas de elite y merecen obtener el mismo dinero. Sin ir más lejos, no tiene sentido que exista una diferencia de más de once millones de dólares entre Alcaraz y Sabalenka, contemplando que el español apenas ganó dos títulos más que la bielorrusa.

ver también Ganó Roland Garros, fue top 1 del mundo, se vio obligada a retirarse y Donald Trump le declaró su amor: “Guapa”