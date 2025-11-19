Copa Davis | Cuándo y dónde juega Argentina vs. Alemania: cómo ver EN VIVO y cómo será el calendario

Desde este miércoles, el Estadio BolognaFiere de Bolonia, Italia, es el escenario del Final 8 de la Copa Davis 2025. Los mejores equipos de la competencia llegaron esta instancia y se definen el título en este atractivo formato de eliminación directa en el tramo final, implementado desde 2019.
En esta oportunidad, Argentina se enfrentará en cuartos de final ante Alemania por un lugar en la siguiente instancia ante el vencedor entre España y República Checa. La serie entre la legión albiceleste y su par europeo se desarrollará este jueves a lo largo del día.
Cómo se juega la serie entre Argentina y Alemania
La llave de cuartos de final se disputará al mejor de tres partidos y el vencedor accederá a las semifinales. Se jugarán primero los dos partidos de singles y, en caso de ser necesario, todo se definirá a través de uno de dobles.
Horarios de los partidos de Argentina vs. Alemania
La jornada comenzará con la serie entre España o República Checa, por lo que los horarios establecidos son estimados. Todos los partidos de Argentina y Alemania podrían retrasarse.
- 13.00 | Single 1: Tomás Etcheverry vs. Jan-Lennard Struff o Yannick Hanfmann
- 15.30 | Single 2: Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev
- 17.30* | Dobles: Horacio Zeballos y Andrés Molteni vs. Kevin Krawietz y Tim Puetz.
*En caso de ser necesario
Cómo ver la serie entre Argentina y Alemania
Todos los partidos de la llave entre Argentina y Alemania por la Copa Davis serán transmitidos en vivo por TyC Sports y DSports, además de las plataformas TyC Play, DGO, Telecentro Play y Flow.
Así están las llaves del Final 8 de la Copa Davis
- Italia 2-0 Austria
- Bélgica 2-0 Francia
- España vs. República Checa
- Argentina vs. Alemania
