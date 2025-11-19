Es tendencia:
Copa Davis | Cuándo y dónde juega Argentina vs. Alemania: cómo ver EN VIVO y cómo será el calendario

El equipo de Javier Frana debutará este jueves en el Final 8 del torneo de selecciones. Aquí todos los detalles para disfrutar de la serie.

Por Agustín Vetere

Cerúndolo y Zverev se verán las caras en la Copa Davis.
© GettyCerúndolo y Zverev se verán las caras en la Copa Davis.

Desde este miércoles, el Estadio BolognaFiere de Bolonia, Italia, es el escenario del Final 8 de la Copa Davis 2025. Los mejores equipos de la competencia llegaron esta instancia y se definen el título en este atractivo formato de eliminación directa en el tramo final, implementado desde 2019.

En esta oportunidad, Argentina se enfrentará en cuartos de final ante Alemania por un lugar en la siguiente instancia ante el vencedor entre España y República Checa. La serie entre la legión albiceleste y su par europeo se desarrollará este jueves a lo largo del día.

Cómo se juega la serie entre Argentina y Alemania

La llave de cuartos de final se disputará al mejor de tres partidos y el vencedor accederá a las semifinales. Se jugarán primero los dos partidos de singles y, en caso de ser necesario, todo se definirá a través de uno de dobles.

Horarios de los partidos de Argentina vs. Alemania

La jornada comenzará con la serie entre España o República Checa, por lo que los horarios establecidos son estimados. Todos los partidos de Argentina y Alemania podrían retrasarse.

  • 13.00 | Single 1: Tomás Etcheverry vs. Jan-Lennard Struff o Yannick Hanfmann
  • 15.30 | Single 2: Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev
  • 17.30* | Dobles: Horacio Zeballos y Andrés Molteni vs. Kevin Krawietz y Tim Puetz.

*En caso de ser necesario

Equipo confirmado para enfrentar a Alemania por Copa Davis: Cerúndolo vs. Zverev jugarán en segundo turno

Equipo confirmado para enfrentar a Alemania por Copa Davis: Cerúndolo vs. Zverev jugarán en segundo turno

Cómo ver la serie entre Argentina y Alemania

Todos los partidos de la llave entre Argentina y Alemania por la Copa Davis serán transmitidos en vivo por TyC Sports y DSports, además de las plataformas TyC Play, DGO, Telecentro Play y Flow.

Así están las llaves del Final 8 de la Copa Davis

  • Italia 2-0 Austria
  • Bélgica 2-0 Francia
  • España vs. República Checa
  • Argentina vs. Alemania

DATOS CLAVE

  • El Final 8 de la Copa Davis 2025 se celebra desde el miércoles en el Estadio BolognaFiere de Bolonia, Italia.
  • Argentina se enfrenta a Alemania en los cuartos de final de la Copa Davis este jueves.
  • Los partidos de la serie Argentina vs. Alemania serán transmitidos por TyC Sports y DSports en vivo.
