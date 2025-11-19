Equipo confirmado para enfrentar a Alemania por Copa Davis: Cerúndolo vs. Zverev jugarán en segundo turno

Ya está listo: Javier Frana lo confirmó y así Argentina ya tiene confirmado los dos singlistas que este jueves saldrán al court central en Bologna, Italia, para enfrentar a Alemania, por el Final 8 de la Copa Davis 2025. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, al igual que ante Países Bajos, serán los encargados de buscar los dos primeros puntos del equipo argentino.

El platense será el encargado nuevamente de abrir la serie, aunque aún resta confirmar cuál será su rival entre Jan-Lennard Struff o Yannick Hanfmann. A continuación será el turno de los dos principales singlistas de cada seleccionado. Por un lado estará el temido Alexander Zverev y del otro lado Fran Cerúndolo.

Fuente: AAT

“Lo tengo de hijo”, fue la frase que pegó fuerte en la conferencia de prensa previa al cruce. Es que Cerúndolo jugó tres veces este año ante el germano y lo venció dos veces. El enfrentamiento restante el argentino lo perdió por WO ya que se retiró por lesión después de perder el primer set. Más allá de lo efectista de la frase, Fran agregó: “Es top 3 hace años. Tiene otra jerarquía. En el fondo te habla de lo bueno que es. Habiendo perdido tres veces contra un jugador de menor ranking, venir a exponerse en cuartos de final… Habla de su actitud”.

“Capaz que el loco quiere revancha”, dijo sobre el regreso de Sascha después de casi tres años sin disputar un partido por esta competencia. “Argentina puede ganar la Copa Davis. Podemos ganar los tres puntos; vamos a jugar a morir. Los nervios juegan”, agregó el porteño en conferencia de prensa.

Sin embargo, Zverev aseguró: “Para mí es un torneo de exhibición que recibe el nombre de la Copa Davis. La jugaré porque mis compañeros me lo pidieron“. Luego de los dos partidos de singles, y en caso de ser necesario, la serie se definirá con el dobles conformado por Andrés Molteni y Horacio Zeballos frente a Kevin Krawietz y Tim Puetz.

Publicidad

Publicidad

Emoción para Zeballos

ver también Uno por uno: el ranking de los jugadores de Argentina y Alemania para enfrentarse en los cuartos de final de la Copa Davis

La jornada en Italia, además de los entrenamientos tuvo su toque emotivo: Horacio Zeballos recibió un especial reconocimiento por parte de la Asociación Argentina de Tenis, que se materializó en una obra de arte entregada en mano por Agustín Calleri y Mariano Zabaleta, presidente y vice. Con la presencia de su compañero de dupla y títulos, el español Marcel Granollers, el marplatense se emocionó al recibir una pieza diseñada especialmente y que viajó desde Buenos Aires.

Zeballos y la emoción del reconocimiento. Foto AAT.

La obra es un tubo de pelotas, en este caso doradas, que representan los máximos logros de su carrera: su N°1 del mundo en dobles en 2024 y los títulos de Grand Slam en 2025 (Roland Garros y US Open). En la base está grabada una frase que lo identifica: “La vida va de actitud”.

Publicidad

Publicidad

A sus 40 años, Zeballos sigue en un altísimo nivel y está listo para afrontar una nueva serie de Copa Davis.

Argentina vs Alemania

Argentina lidera ampliamente el historial de cruces en Copa Davis: 7 a 3, aunque el último antecedente fue un triunfo de los europeos en las Finales de Madrid 2019. Aunque en aquella serie estuvo presente Horacio Zeballos, el doblista no disputó ningún punto por lesión. Otros que repiten son Jan-Lennard Struff y el doblista Kevin Krawietz, además del capitán Michael Kohlmann.

El equipo nacional llegó a este Final 8 luego de dos sufridas victorias ante Noruega (3-2) primero y Países Bajos después, en los Qualifiers de septiembre. Por el lado de los germanos, derrotaron en febrero a Israely luego a Japón, en septiembre.

Publicidad

Publicidad

Cómo ver la Copa Davis

Los partidos tienen horario de comienzo a las 13 y serán transmitidos por TyC Sports y DSports. El cruce entre Argentina y Alemania será el cierre de jornada ya que antes se enfrentarán España y República Checa, del que saldrá el potencial rival de Argentina en semifinales.

Por la otra llave, Bélgica venció a Francia mientras que Italia dejó afuera a Austria. El viernes ambos ganadores se enfrentarán en las semifinales.