Definidas las semifinales del US Open, Djokovic dijo quién llega mejor entre Sinner y Alcaraz: “La fuerza dominante”

Este miércoles terminó de definirse cómo se disputarán las semifinales masculinas del US Open programadas para el viernes, con el inapelable triunfo en tres sets de Jannik Sinner, número uno del mundo, sobre su compatriota Lorenzo Musetti; y la mucho más sorpresiva victoria del canadiense Félix Auger-Aliassime remontando un set abajo sobre Álex de Miñaur.

Un día antes ya habían hecho la tarea Novak Djokovic, que se impuso en cuatro sets al local Taylor Fritz y jugara por decimocuarta vez una semifinal en el Abierto de Estados Unidos; y Carlos Alcaraz, número dos del mundo que arrasó con Jiri Lehecka en tres sets.

El escenario de una nueva batalla épica entre Sinner y Alcaraz es más que probable, aunque para ello ambos deberán sortear duros compromisos. Djokovic, el más experimentado de los cuatro en estas instancias, será rival del español, aunque consideró que es el italiano quien llega en mejor nivel.

“Sinner está jugando el mejor tenis de cualquier jugador aquí. Ha sido la fuerza dominante desde el inicio del torneo”, dijo sobre el número uno del mundo, con quien comparte el privilegio de ser los únicos dos tenistas en llegar a las semifinales de los cuatro Grand Slams de la presente temporada.

Jannik Sinner no ofreció ninguna oportunidad a Musetti.

Lorenzo Musetti, la última víctima de Sinner, coincidió con la apreciación del serbio tras el partido de cuartos de final en el que nunca logró equiparar fuerzas. “Jannik está a otro nivel, lo ha estado en muchas ocasiones. Nunca me había enfrentado a alguien que me metiera tanta presión en los intercambios, es que no había manera de tener oportunidades porque él siempre estaba ahí liderando el punto”, destacó.

Sinner valoró su póker de semifinales

Tras la victoria en tres sets sobre Musetti que lo pondrá cara a cara con Félix Auger-Aliassime este viernes, Jannik Sinner valoró el hecho de poder jugar las cuatro semifinales de Grand Slam de la presente temporada. “Estos cuatro torneos suponen paradas muy especiales, encontrarme de nuevo en las semifinales de un Grand Slam supone un gran logro, así que estoy muy satisfecho con mi trabajo“, dijo.

Y agregó: “Intentamos prepararnos siempre de la mejor manera posible para llegar a esta posición, me encanta profundizar en un torneo y tratar de subir el nivel. Me he sentido muy bien en estos dos últimos años en territorio Grand Slam, me gusta mucho jugar al mejor de cinco sets. Conozco mi cuerpo un poco mejor, así que estoy muy feliz y contento de estar otra vez en semifinales”.

Así se jugarán las semifinales masculinas del US Open

(7) Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz (2) – Viernes 5 de septiembre, desde las 16.00 (hora de Argentina) en el Estadio Arthur Ashe.

(1) Jannik Sinner vs. Félix Auger-Aliassime (25) – Viernes 5 de septiembre, desde las 20.00 (hora de Argentina) en el Estadio Arthur Ashe.