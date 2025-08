Es el primer nacido en 2011 en jugar por Copa Davis, representa a uno de los peores países del mundo y sacó dos games en cuatro series disputadas

Los ojos de los amantes del tenis se trasladaron hace unas semanas a Norteamérica, donde se desarrolla la gira previa al US Open. Ya hubo actividad en Los Cabos, Washington, actualmente se juega en Canadá, en los próximos días será el turno de Cincinnati para luego dar comienzo al último Grand Slam del año en Nueva York. Pero este deporte tiene acción en todas partes del mundo en simultáneo y hace apenas unos días se jugó en África los playoffs del Grupo V de la Copa Davis, donde tuvo actividad Seychelles, una pequeña isla con poca cultura tenística.

Probablemente nunca hubiese trascendido la actividad de Seychelles en la Copa Davis, pero en esta oportunidad hubo un hecho destacado: debutó para su país Jahlil Mathiot, un adolescente de 14 años, que se convirtió en el primer tenista nacido en 2011 en disputar esta competición. Cabe destacar que no llegó a romper el récord, el cual sigue siendo de Marco De Rossi, quien en 2011 representó a San Marino con apenas 13 años y 319 días.

Jahlil Mathiot, dos games en cuatro series

Entre el 23 y el 26 de julio, Seychelles disputó sus series correspondientes al Grupo V de los playoffs de la zona africana y cayó en todas ellas por 3 a 0. En primer lugar, se midió ante Camerún, por la segunda jornada enfrentó a Madagascar, luego se vio las caras con Sudán y finalmente hizo lo propio contra Djiboutí. Cabe destacar que no fue sorpresa que Seychelles caiga en todas las series ya que es uno de los peores países rankeados del mundo, actualmente se encuentra en la posición número 158.

Jahlil Mathiot jugó partidos en todas las series. Su estreno fue en dobles ante Camerún y allí perdió por 6/0 y 6/0, el mismo resultado tuvo ante Madagascar, en esta oportunidad disputando el single. Tampoco pudo lograr games en el dobles ante Sudán y recién lo pudo hacer -jugando individuales- ante Djiboutí, en aquella oportunidad cayó por 6/1 y 6/1.

Mandarlo a la cancha con 14 años, ¿no es exponerlo?

Probablemente Seychelles no tenga una cantidad de tenistas de jerarquía disponibles. De hecho, si uno busca en el sitio web oficial de la ATP, no existen jugadores de aquel país rankeados. Ahora bien, también es muy posible que sí haya jugadores de más de 20 años para que jueguen esta competición. Jahlil Mathiot debería estar en un proceso formativo y no compitiendo en un certamen de la magnitud de la Copa Davis y eso quedó demostrado en lo que fueron las series en las que tuvo que jugar en las que apenas pudo cosechar dos games.

