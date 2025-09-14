Ganó un Grand Slam, fue número 1, la acusaron de discriminar a Serena Williams y denunció que amenazaron a su familia: “El tenis es horrible”

Iniciarse como profesional en el circuito de la WTA en 2006 no debió ser nada sencillo para Carolina Wozniacki, una gran jugadora de tenis danesa que en ese año había mostrado su mejor versión en la etapa júnior. Por aquellos años, brillaba Serena Williams, Venus Williams, Amelie Mauresmo, Maria Sharapova, Justin Henin y Kim Clijsters, por poner algunos ejemplos. La danesa se hizo su lugar, conquistó títulos importantes y llegó a ser número 1 del mundo.

Los inicios de Caroline Wozniacki

Caroline Wozniacki nació en Odense, Dinamarca, el 11 de julio de 1990. En su familia se respira deporte: su madre fue jugó al vóley en Polonia, su padre al fútbol y su hermano también. De hecho, su padre -Piotr- fue su entrenador durante su carrera. Caroline se decantó por el tenis y no solamente se destacó a nivel nacional y europeo, también lo hizo en su etapa de júnior. En 2006 – con 15 años- fue finalista del Abierto de Australia, donde cayó ante Anastasia Pavlyuchenkova y ese mismo año conquistó Wimbledon al superar en la final a Magdalena Rybarikova.

Caroline Wozniacki luego de ganar Wimbledon júnior en 2006. (Foto: Getty).

La gran carrera de Carolina Wozniacki

Entre 2006 y 2007, Wozniacki se afianzó en el circuito de la WTA, ya para 2008 comenzó a ganar títulos, en 2009 fue finalista del US Open, donde cayó ante Kim Clijsters. En 2010 se convirtió por primera vez en número 1 del mundo del ranking de la WTA. Su carrera fue en pleno ascenso y en 2014 regresó a una final de Grand Slam, fue en el US Open nuevamente y allí perdió contra Serena Williams.

Wozniacki en 2013. (Foto: Getty).

Caroline siguió batallando y en búsqueda de su sueño de ser campeona de Grand Slam y lo consiguió en 2018 al ganar el Abierto de Australia, en la final superó a Simona Halep. Dejó la actividad profesional en 2020, fue madre en dos oportunidades -Olivia nació en 2021 y James en 2022- pero en 2023 regresó al circuito y compitió hasta 2024. Tuvo a su tercer hijo en julio de 2025 y todo indica que ya no regresará al circuito, pero todavía no comunicó oficialmente su retiro. A lo largo de su exitosa carrera conquistó 30 títulos y fue número 1 del mundo.

Wozniacki tras ganar el Abierto de Australia de 2018. (Foto: Getty).

Amenazas de muerte a su familia

Uno de los momentos más desagradables de la carrera de Caroline Wozniacki se vivió en el WTA 1000 de Miami en 2018. La danesa se midió ante Monica Puig de Puerto Rico y cayó, pero una vez que finalizó en encuentro reveló el calvario que vivió en cancha: “La pasada noche perdí un duro partido ante una gran oponente y amiga como Mónica Puig en el Miami Open. Soy consciente de que el tenis es un deporte de victorias y derrotas”.

“Sin embargo, durante el partido de esa noche hubo personas en la grada que amenazó a mi familia, deseando la muerte a mi padre y a mi madre, llamándome nombres que no puedo decir aquí y diciéndoles a los sobrinos de mi prometido que se sentasen y cerrasen la puta boca, mientras que los miembros de seguridad y de la organización no hicieron nada para prevenir esto e incluso aceptaron que se produjese”, completó Wozniacki, que por entonces era número 2 del mundo. Además, agregó: “Si bien siempre animo a los fans a apoyar a su jugador favorito, cuando se cruzan ciertos límites el tenis es horrible para ambos contendientes”.

Caroline Wozniacki en el WTA 1000 de Miami en 2018, en su partido ante Monica Puig. (Foto: Getty).

Artritis reumatoide

En 2018, Caroline Wozniacki tenía 28 años y descubrió que padecía artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune que suele aparecer en edades más avanzadas. Ella misma lo contó en octubre de aquel año: “Al principio fue un shock, sientes que eres la deportista más en forma que hay y de repente tienes que trabajar con eso. Sólo tienes que ser positivo. Hay maneras en las que puedes sentirte mejor y eso es genial. Tuve que asimilarlo. Después del Abierto de Estados Unidos, tenía que averiguar qué estaba pasando realmente. Entonces fue cuando lo descubrí. Fui a ver a una de las mejores doctoras que hay y empecé el tratamiento”.

Además, agregó: “No es ideal para nadie, pero encuentras un plan, imaginas qué hacer, investigas y, afortunadamente, ahora hay cosas excelentes que puedes hacer. Simplemente te pones a trabajar para resolverlo y vivir con esto. Eso es todo. Estoy muy orgullosa de cómo fui tan positiva en todo este proceso, no dejé que me entorpeciera”.

Caroline Wozniacki en 2018. (Foto: Getty).

“Algunos días te despiertas y no puedes levantarte de la cama y sólo tienes que saber que es así, pero otros días estás bien. Incluso no te sientes como si lo tuvieses, así que eso es mucho. Ahora estoy contenta de haber terminado la temporada y quiero descubrir un plan para controlarlo aún mejor en el futuro. La medicina ahora es tan increíble que no estoy preocupada”, concluyó Caroline.

El día que imitó a Serena Williams y no cayó nada bien

En 2012, Caroline Wozniacki se midió ante Maria Sharapova en un partido exhibición en San Pablo. Estos eventos suelen tener momentos divertidos, los jugadores o jugadoras se permiten hacer chistes, jugar puntos largos y con recursos técnicos que no suelen utilizar en los partidos por los puntos. En esta oportunidad, Wozniacki tomó la decisión de colocarse toallas en debajo de su ropa para imitar al cuerpo de Serena Williams, de quien es amiga.

Wozniacki y Serena Williams en 2020. (Foto: Getty).

El público lo tomó de manera graciosa y hubo risas en las gradas, pero desde Feministing.com -un blog feminista- no lo tomaron nada bien y denunciaron a la danesa: “Teniendo en cuenta la historia y el contexto actual de los estándares de belleza racializados y la hipersexualización de la gente de color, es racismo cuando una mujer blanca se ríe del cuerpo de una mujer negra, especialmente si lo hace de manera que la hipersexualiza”.

La vida personal de Wozniacki: casada con un ex NBA y pasado con Rory McIlroy

Durante algunos años, mientras brillaba en el circuito WTA, Carolina Wozniacki fue pareja del golfista Rory McIlroy, uno de los mejores del mundo. Llegaron a comprometerse, pero mediante una llamada telefónica todo se terminó y el propio McIlroy reveló que fue él quien tomó la decisión, ya que no se sentía preparado para contraer matrimonio. La relación duró entre 2011 y 2014.

Rory McIlroy y Caroline Wozniacki en 2013. (Foto: Getty)

Años más tarde, Wozniacki inició una relación sentimental con David Lee, quien supo destacarse en la NBA en varios equipos, entre ellos San Antonio Spurs, Boston Celtics y Dallas Mavericks. En 2019 se casaron y tuvieron tres hijos. Cabe recordar que Carolina decidió dejar el tenis antes del nacimiento de su primer hijo, pero luego regresó al circuito y compitió hasta 2024.

Wozniacki y David Lee en 2022. (Foto: Getty).

