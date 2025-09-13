Entrenó a Serena Williams por diez años y reveló que hubo problemas de convivencia: “Peleas por su sobrepeso”

Serena Williams dejó su huella en el tenis. No solamente la conquista de 23 títulos de Grand Sam la ubican como la segunda más ganadora entre las mujeres -solamente detrás de Margaret Court-, sino porque logró convertirse en un símbolo de este deporte en sus más de dos décadas de trayectoria. El tramo final de su exitosa carrera fue con Patrick Mouratoglou como entrenador. El francés es uno de los más destacados del circuito y es conocido por su exigencia.

En las últimas horas, Mouratoglou dialogó con The Guardian y dejó una polémica afirmación sobre jugar al tenis -de manera profesional- con sobrepeso: “El tenis es un deporte en el que no puedes permitirte tener sobrepeso. En primer lugar, por la presión en las articulaciones, si sufres en este aspecto tus posibilidades se vuelven mucho menores. La segunda razón es porque este es un deporte donde cambias de dirección todo el rato, con mucha velocidad, un kilo de sobrepeso puede suponer una gran diferencia”.

Mouratoglou y el caso de Serena Williams

El entrenador francés recordó sus años con Serena Williams: “En el caso de Serena, ella ya era mayor, sabíamos que el cuerpo ya no iba a reaccionar como antes, así que el riesgo de lesiones era aún mayor”. Además, afirmó que tuvieron problemas por el peso de la estadounidense: “En el pasado tuvimos algunas peleas respecto a su sobrepeso, recuerdo que no le gustaba nada cuando se lo comentaba, me decía que la estaba juzgando”.

“Yo seguí diciéndole que me daba igual su aspecto, no era mi trabajo, mi trabajo era su tenis, pero si quería volver a la cima y hacer historia debíamos ser muy eficientes en todos los niveles, incluido el físico. Ahora veo que está más delgada, si hubiera estado en esta posición años atrás… los resultados habrían sido mejores, seguro”, concluyó Mouratoglou.

Mouratoglou y Serena Williams en 2020. (Foto: Getty).

Su reciente separación de Osaka

Naomi Osaka trabajó con Patrick Mouratoglou hasta julio de este 2025. El francés reveló por qué se interrumpió su relación laboral: “Los resultados no fueron lo suficientemente buenos, lo cual tenía mucho sentido. Creo que hicimos cosas buenas, sobre todo en los entrenamientos, pero cualquier cosa puede arruinar todo a la hora de competir. Creo que mejoró mucho, lo veía a diario, su mentalidad era genial, pero no se desempeñaba bien durante los partidos, esa era la pieza que lo terminaba arruinando todo”.

“Mirando hacia atrás, no hice un trabajo lo suficientemente bueno, de lo contrario, los resultados estarían ahí. También creo que tenerme como entrenador fue un poco pesado para ella, por haber estado tantos años con Serena, algo que mencionó varias veces. Nunca supe encontrar la manera de restarle esa presión, de lograr que se sintiera más ligera. Seguro que sin esa presión ella hubiera podido expresarse más libremente, pero no hay resentimientos, sigue siendo una gran competidora”, completó el francés.

