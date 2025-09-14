Es tendencia:
Sorpresas y decepciones en la Copa Davis: Estados Unidos y Australia quedaron eliminados

Este fin de semana se disputó la segunda ronda clasificatoria, que daba plazas a las finales del certamen a disputarse en Bolonia.

Por Lautaro Toschi

Taylor Fritz
© GettyTaylor Fritz

Luego de un US Open apasionante, el calendario del tenis tuvo un descanso para muchos tenistas antes de iniciar la gira asiática. Varios jugadores no tuvieron ese respiro porque decidieron representar a sus países en la Copa Davis, entre ellos Alex De Miñaur, Taylor Fritz y Francisco Cerúndolo, por poner algunos ejemplos. Carlos Alcaraz decidió no representar a España, mientras que la Italia de Sinner ya tiene su lugar en las finales. Este fin de semana se disputó la segunda ronda de clasificación y hubo varias sorpresas, entre ellas las caídas de Estados Unidos y Australia.

Estados Unidos no pudo con República Checa

Por historia y también por presente, la caída de Estados Unidos ante República Checa en suelo estadounidense fue llamativa. Los norteamericanos tenían en su equipo a Taylor Fritz, Frances Tiafoe, los doblistas Krajicek y Ram, además de la sorpresa de Reily Opelka, mientras que los europeos contaron con tres grandes promesas que cada vez son más realidad: Mensik, Machac y Lehecka. La serie fue 3 a 2 para República Checa.

Opelka, Tiafoe y Fritz. (Foto: Getty).

Opelka, Tiafoe y Fritz. (Foto: Getty).

La Australia de De Miñaur cayó ante Bélgica

Otra de las grandes sorpresas del fin de semana fue la derrota de Australia ante Bélgica en Sídney. Los locales contaban en su equipo con Alex De Miñaur, que venía de hacer un gran US Open, pero no tuvo buenas jornadas, sus compañeros tampoco y los belgas se impusieron por 3 a 2 en una serie que fue apasionante y se definió en tres sets en el quinto punto.

Alex De Miñaur. (Foto. Getty).

Alex De Miñaur. (Foto. Getty).

¿Cuándo y dónde serán las finales de la Copa Davis?

Las finales de la Copa Davis 2025 serán en Bolonia, Italia. Las mismas se jugarán entre el 18 y 23 de noviembre y pondrán fin al año tenístico. Será con un cuadro de ocho países, por lo que se comenzará a jugar a partir de los cuartos de final. Cabe recordar que Italia no disputó las clasificaciones ya que fue el campeón de la edición anterior, en la final superó a Países Bajos, que en este 2025 perdió ante Argentina en condición de local.

Cómo es el formato de la Copa Davis 2025

¿Quiénes son los ocho países que jugarán las finales de la Copa Davis 2025?

  • Italia
  • Argentina
  • Alemania
  • Francia
  • República Checa
  • Austria
  • Bélgica
  • España/Dinamarca
Dónde y cuándo es la final de la Copa Davis 2025

