Fue número 1 del mundo, dejó el tenis por estudiar en Stanford y ahora trabaja en el mundo financiero en Estados Unidos: “Muy solitario”

En Argentina son millones los chicos y chicas que sueñan con ser deportistas de elite, el tenis creció mucho en los últimos años y para que eso sea así mucho tuvo que ver La Legión, Del Potro y la conquista de la Copa Davis. Axel Geller, nacido en abril de 1999 se crió viendo las hazañas de ellos, por lo que no fue extraño que a los 4 años haya agarrado la raqueta por primera vez. Se formó en Pilar, su gran altura y potencia y lo hicieron destacarse desde chico y su nombre empezó a circular con fuerza en su etapa de júnior, cuando llegó a ser número 1 del mundo, pero antes de dar el salto a profesional decidió dejarlo todo y dedicarse a las finanzas en Estados Unidos.

Los comienzos de Axel Geller

Axel Geller se formó en el Campo Mayling de Pilar, allí pasó horas y horas jugando al tenis desde chico. Su porte y potencia lo hicieron destacarse desde chico, pero también hubo mucho trabajo y constancia. Geller tuvo un sueño: ir a estudiar a Stanford, más precisamente la carrera de Economía, pero allí también usarlo de trampolín para su otra gran pasión: el tenis. En Estados Unidos, las universidades le dan mucha importancia al deporte y Axel consideró que era una situación ideal, ya que podía estudiar y también jugar de manera competitiva.

Axel Geller en 2019. (Foto: @axelgeller).

Su llegada a Stanford

En diálogo con Infobae, Axel Geller contó cómo fue ingresar a Stanford: “En general tenés que dar un examen que se llama SAT, un examen estandarizado que tienen que dar todos antes de entrar a la universidad. En el tema deportivo durante tu anteúltimo año de colegio, los coaches te pueden empezar a contactar. En mi caso, como era argentino que te siguen un poco menos y me empezó a ir bien un poco más tarde, yo contacté a los entrenadores. Depende de la universidad, si el entrenador está interesado te pueden hacer entrar directo o en el caso de mi universidad tuve que mandar una aplicación, mandar todas mis notas, carta de recomendación de profesores”.

Axel Geller junto a su familia en Stanford. (Foto: @acelgeller).

“Estuve visitando varias universidades, incluyendo la mía y Harvard. En Harvard había entrado, me dijeron que sí, pero todavía estaba esperando a ver si podía ir a la mía. El coach me dijo ´sé qué estás esperando y a quién pero necesito que me digas porque tengo otra gente que me interesa por debajo tuyo y no los quiero perder´. Le dije que no a Harvard antes de entrar a mi universidad porque tenía más ganas de ir a Stanford por el clima, es una cultura diferente”, completó el argentino.

En Stanford representó al equipo de tenis de la universidad. (Foto: @axelgeller).

Una joya del circuito júnior

El primer gran golpe de Axel Geller fue cuando ganó en la categoría Sub 14 el prestigioso certamen Orange Bowl, en la final venció al australiano Alex De Minau -actual número 8 en el ranking de la ATP-, pero sin dudas lo más destacado fue en 2017 cuando alcanzó las finales de Wimbledon y el US Open júnior, en ambas cayó -en Inglaterra frente a Davidovich Fokina y en Estados Unidos ante Yibing Wu- pero la sumatoria de puntos le alcanzó para ser número 1 del mundo en júnior. El argentino pasó a ser considerado como una de las grandes promesas del tenis, pero la pandemia fue determinante para que tome otra decisión y opte por no jugar de manera profesional, pese a haber tenido la oportunidad de hacerlo.

Yibing Wu y Axel Geller tras la final del US Open júnior 2017. (Foto: Getty).

Las finanzas le ganaron al tenis

En 2022, año en que Axel Geller comunicó oficialmente que no iba a continuar jugando al tenis de manera profesional, se entrevistó con Infobae y detallé por qué tomó esa decisión: “Fue gradual, pero me acuerdo el día perfecto que hice el click. Había entrenado tenis y físico a la mañana. Tenía que hacer físico a la tarde y me había vuelto al departamento donde estaba. Terminé de comer y me tenía que buscar un amigo para irme. Me quedaban diez minutos, ese día me tocaban pasadas. Dije: ‘¿Sabés qué? No tengo ganas de hacer esto nunca más’. Desde ahí, nunca más. Dije que me dolía la panza, que no iba y me tomé un día para decir esto es lo que es. Y desde ahí nunca más”.

Geller en la final de Wimbledon júnio 2017. (Foto: Getty).

Además, agregó: “Durante el Covid tuve más tiempo para pensar, tener más aficiones. Tuve muchos motivos para dejar, pero en mi caso creo que fue tener la opción de poder vivir algo diferente del tenis. Me encanta la parte competitiva, jugar adentro de la cancha, pero todo el resto medio que no me gustaba tanto. Muchos viajes, es muy solitario. Y por ahí tenía la chance de saltearme un montón de cosas que no me gustaban del tenis empezando un trabajo. Además de otras cosas que me estaban empezando a gustar cada vez más dentro de la universidad”.

Geller tiene un título de grado en Economía y una maestría en Finanzas. (Foto: @axelgeller).

Si bien Geller se mostró un apasionado por el tenis, al interesarse prácticamente con la misma intensidad a los estudios y el mundo financiero fue así que tomó la decisión de continuar su vida en Estados Unidos, pero trabajando de lo que también lo apasionaba y lo llenaba en otros aspectos de su vida, como poder tener cierto orden, estar cerca de los amigos, no vivir de aeropuerto en aeropuerto yendo de un torneo a otro. Tres años más tarde de aquella declaración con Infobae, Axel sigue trabajando en el mundo financiero y viviendo en Estados Unidos.

Su presente en el mundo financiero

Luego de dejar el tenis -su último partido fue en 2020- Axel Geller comenzó a trabajar en el mundo financiero, primero en San Francisco -cerca de la Universidad de Stanford- pero luego se mudó a Nueva York y allí continuó. Según informa en su perfil de LinkedIn, Geller trabajó hasta 2024 en Citi, aunque ese año cambió de empresa y desde entonces se desempeña en Rhone, siempre vinculado al mundo de las finanzas.

