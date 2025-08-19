Ganó 2 Grand Slams, fue número 1 del mundo y respaldó a Djokovic cuando el faltaron el respeto: “Es una locura”

La abanderada actual del tenis bielorruso es Aryna Sabalenka, la número 1 del mundo del ranking de la WTA, pero antes hubo una jugadora que llevó a su país a lo más alto: se trata de Victoria Azarenka, popularmente conocida como Vika. A sus 36 años sigue vigente en el circuito, aunque claro está que su mejor versión ya la mostró con conquistas de títulos inolvidables y una medalla olímpica para su país que quedó en la historia. Además, supo levantar la bandera de las madres en el mundo del tenis, creando un derecho sumamente importante para aquellas jugadoras que son madres mientras compiten.

Sus comienzos en el tenis, con un toque argentino

Vika Azarenka comenzó a jugar al tenis a los siete años introducida a este deporte por su madre Alla. En su etapa júnior tuvo como formadora a la argentina Bettina Fulco, quien supo ser una de las jugadoras sudamericanas más destacadas de la década del 90. Se inició en el profesionalismo en el 2005 y se fue metiendo en un circuito con grandes jugadoras que se destacaban en ese entonces como las hermanas Williams y María Sharapova, por poner algunos ejemplos.

Vika Azarenka en 2005, con 16 años. (Foto: Getty).

Potencia, revés infernal y títulos inolvidables

Una de las principales características del juego de Vika Azarenka fue su muy buen revés y su potencia. Luego de acoplarse en el circuito, el 2009 fue el año del despegue: ganó tres títulos -todos en canchas duras- y empezó a dar que hablar. En los años siguientes se estableció como una de las jugadoras más fuertes en canchas rápidas, obtuvo títulos importantes y también se coronó en el polvo de ladrillo de Marbella en 2011. Para 2012 pisó fuerte y consiguió su primer título de Grand Slam: el Abierto de Australia, además se convirtió por primera vez en número 1 del mundo.

Azarenka, campeona del Abierto de Australia 2013. (Foto: Getty).

En ese 2012 ganaría cuatro títulos más y sería medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres. En 2013 repetiría en el Abierto de Australia y conquistaría tres WTA 1000. Entre 2014 y 2015 no obtuvo títulos, pero en 2016 volvió al ruedo con todo y fue campeona en tres oportunidades. Justamente ese año debió dejar el circuito ya que estaba esperando a su primer hijo.

Vika Azarenka fue medallista en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. (Foto: Getty).

Maternidad y vuelta al circuito a batallar

Victoria Azarenka fue madre de Leo a finales de 2016 y le costó volver a competir, por una cuestión lógica. Luego de algunos años de idas y vueltas, en 2020 volvió a ser campeona, nada más y nada menos que del WTA 1000 de Cincinnati, en lo que sería la previa de la última final de Grand Slam que jugaría, hasta el momento. En aquel 2020 fue finalista del US Open -ya lo había sido en 2012 y 2013, ambas finales perdidas ante Serena Williams- y en esta oportunidad cayó ante Naomi Osaka.

Azarenka y Osaka tras la final del US Open 2020. (Foto: Getty).

Abanderada de la baja por maternidad en el tenis

Azarenka fue madre en 2016 y, en lo que respecta al ranking le costó volver. Lógicamente estuvo parada un tiempo largo, después se tuvo que ocupar de su hijo recién nacido y, entre sus principales prioridades no estaba el tenis en ese momento, pero es su pasión y regresó. Pero cuando lo hizo sintió que había una falencia por parte de la WTA y luchó porque exista una baja por maternidad.

Vika Azarenka y su hijo Leo en 2022. (Foto: Getty).

Así lo contó en 2025: “Me pregunté cuál es el camino a seguir. Realmente necesitamos encontrar una manera de dar un paso adelante y hacer que sea más fácil y cómodo para nuestras jugadoras convertirse en madres y regresar al tenis. Ha sido un largo viaje, sin duda”. Cabe destacar que, gracias a la lucha de Azarenka se creó el Programa del Fondo de Maternidad PIF WTA y que les permite a las jugadoras que sean madres tener una baja por maternidad remunerada por hasta 12 meses.

Azarenka y Hadad Maia fueron cmapeonas en dobles en el WTA 1000 de Madrid 2023. (Foto: Getty).

Defensa a Djokovic luego de una grosera falta de respeto

A comienzos de 2025, mientras Novak Djokovic competía en el Abierto de Australia, el serbio fue víctima de la falta de respeto del periodista Tony Jones de la emisora Channel 9 que afirmó que Nole estaba pasado de moda y sobrevalorado. Vika Azarenka se hizo eco en las rede sociales y le respondió con altura: “Es una locura que un periodista diga que Novak Djokovic está sobrevalorado. ¡Este tipo literalmente completó el tenis al ganar todo lo que se puede en nuestro deporte!”.

Vika Azarenka en 2025. (Foto: Getty).

