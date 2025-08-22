Mientras Steffi Graf ganó casi 22 millones de dólares en premios, esto consiguió Martina Navratilova

El tenis femenino tuvo verdaderas leyendas que marcaron una era. Margaret Court y Billie Jean King fuer contemporáneas, más adelante apareció Martina Navratilova y durante más de 30 años se desempeñó como profesional siendo de las jugadoras más destacadas de todos los tiempos tanto en individuales como en dobles. Entre fines de los 80 y comienzos de los 90, Martina seguía siendo determinante en el circuito, pero el tocó batallar con rivales impresionantes como Gabriela Sabatina, Monica Seles o Steffi Graf, probablemente una de las tenistas más influyentes de la historia.

¿Cuánto dinero ganaron en premios Steffi Graf y Martina Navratilova?

Según informa el sitio web oficial de la WTA, Steffi Graf obtuvo 21.895.277 dólares en lo que respecta a premios, mientras que Martina Navratilova embolsó una cantidad muy similar: 21.626.089 dólares. Cabe destacar que esas cifras son correspondientes a lo que ganaron en los diversos torneos que jugaron y no contempla acuerdos comerciales. Un detalle a tener en cuenta es que la cifra es millonaria, pero parece algo baja para lo que fueron semejantes carreras, pero la realidad es que, en las décadas del 70, 80 y 90, el tenis no repartía premios muy sustanciosos. El historial entre Graf y Navratilova terminó igualado 9 a 9 luego de disputar 18 encuentros entre sí.

Steffi Graf y Martina Navaratilova en Wimbledon 1988. (Foto: Getty).

Martina Navratilova, una leyenda del tenis

Fueron más de 30 años de carrera profesional, con logros impresionantes y eso la convirtió en un mito viviente. Martina Navratilova comenzó a competir en 1975 y se retiró en 2006. Fue número 1 del mundo tanto en individuales como en dobles y entre sus logros más destacados aparecen los 18 Grand Slams en individuales, sus 31 en dobles femenino y sus 15 en dobles mixtos.

La extraordinaria trayectoria de Steffi Graf

Por su parte, Stefi Graff compitió de manera profesional entre 1982 y 1992, en ese periodo obtuvo nada más y nada menos que 107 títulos en individuales, de los cuales 22 fueron Grand Slams. Fue número 1 del mundo del ranking, no tuvo una destacada carrera en dobles, aunque ganó Wimbledon en 1988. Tras su retiro siguió vinculada al mundo del tenis y sigue siendo admirada hasta los días que corren. Suele concurrir a eventos y se reconocida tanto por la WTA como también por los fanáticos de este deporte.

