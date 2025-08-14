Ganó 20 Grand Slams, la humillaron en una final de Roland Garros y se rebeló a la Unión Soviética: “Solo un papelito”

Aryna Sabalenka volvió a poner al tenis de Bielorrusia en lo más alto del circuito femenino, pero hace algunas décadas hubo una jugadora que fue un verdadero emblema de aquel país: Natasha Zvereva. Nacida en Mink, cuando todavía era parte de la Unión Soviética, Zvereva fue una referente dentro de la cancha y fuera de ella ya que se opuso al gobierno de su país antes de la caída del muro de Berlín y reclamó por lo que ella consideraba justo.

En cuanto a lo deportivo, tuvo una gran carrera en individuales -con un partido histórico ante Stefi Graff- pero sin dudas en dobles se consagró como una de las mejores de todos los tiempos, principalmente por haber conformado una dupla impresionante junto a Gigi Fernández, aunque también supo ganar títulos con jugadores icónicas como Pam Shriver y Martina Hingis.

Sus comienzos en el tenis con una final que la marcó para siempre

El deporte fue muy importante para la Unión Soviética. Natasha Zvereva se destacó en el tenis y así fue que de muy joven se insertó en el circuito profesional. Se convirtió en profesional en 1988 y ese mismo año logró llegar a la final de Roland Garros en la que se mediría ante Stefi Graff, una de las mejores jugadoras de todos los tiempos. Aquel encuentro quedó en la historia por lo contundente del triunfo de la alemana sobre la soviética: 6/0 y 6/0 en 32 minutos de juego.

Gran carrera en individuales

Más allá de aquella derrota que quedó en los libros de historia, Natasha Zvereva logró tener una carrera destacada en individuales, la cual se extendió entre 1988 y 2002. De hecho, en junio de 1989 alcanzó el mejor ranking de su historia: el puesto número 5. En lo que respecta a títulos, Zvereva fue campeona a nivel WTA en cuatro oportunidades, la primera de ellas en Brisbane 1990, luego en Sídney del mismo año, más adelante lo consiguió en Chicago 1994 y finalmente en Eastbourne 1999. Lo curioso es que nunca logró coronarse en un certamen de polvo de ladrillo, donde justamente había saltado al estrellato al haber disputado la final de Roland Garros en 1988 a sus 17 años.

Sobresaliente trayectoria en dobles

Además de su gran carrera en individuales, en paralelo, Natasha Zvereva compitió en dobles y quedó en la historia, sobre todo por los 80 títulos que ganó en esta modalidad, solamente en femenino, ya que también obtuvo algunos en mixto. También fue medallista olímpica ya que obtuvo el bronce en Barcelona 92 junto a Leila Mesji.

En lo que respecta al ranking, Zvereva fue número 1 del mundo y en lo que contempla a títulos de Grand Slam obtuvo 20: 18 en femeninos -mayormente con Gigi Fernández, aunque también ganó en pareja con Martina Hingis, Larisa Neiland y Pam Shriver y dos en mixtos, uno junto a Jim Pugh -Abierto de Australia 1990- y otro con Rick Leach -Abierto de Australia 1995-.

Zvereva y Hingis, campeonas del Abierto de Australia de 1997.

Natasha Zvereva vs. la Unión Soviética

Zvereva, nacida en Minsk -capital de la actual Bielorrusia, pero en su momento era parte de la Unión Soviética- se hizo profesional en 1988 y al año siguiente ya alzó la voz en contra de una polémica medida del gobierno de su país, que les pagaba a sus deportistas un salario mensual, pero se quedaba con sus ganancias. Sin ir más lejos, en ese mismo 1989, tras perder la final del Hilton Head ante Steffi Graf, el periodista Bud Collins le entregó el cheque con el premio por haber sido subcampeona y su respuesta fue contundente: “Esto es solo un papelito”, en clara referencia a que ella no vería nada de ese dinero.

Natasha Zvereva fue de las tenistas soviéticas más destacadas de su época.

Salón de la Fama y capitanía del equipo femenino de Bielorrusia

En 2010, tanto Natasha Zvereva como Gigi Fernández ingresaron al Salón de la Fama. La nacida en Minsk dijo unas palabras: “Estoy muy orgullosa de ser la primera jugadora nacida en Bielorrusia en ser incluida en el Salón de la Fama del Tenis. Debo decir que sin la mentalidad de Gigi nunca hubiésemos llegado acá. Nunca imaginé que podíamos alcanzar algo así, yo solamente jugaba al tenis”. Cabe destacar que también fue capitana del equipo femenino de Bielorrusia que compite en la Billie Jean King Cup.

