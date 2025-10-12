Rafael Nadal sorprendió revelando una intimidad jamás contada que le costó un Roland Garros: “Fue muy difícil”

Aunque su carrera estuvo plagada de múltiples títulos, no todo fue de la mejor manera. Rafael Nadal, el 14 veces campeón de Roland Garros y poseedor de 22 Grand Slam en total, acaba de hacer una inesperada confesión que era totalmente desconocida hasta el momento. Ya retirado desde hace más de un año, se encargó de revelar un hecho que no había salido a la luz.

En las últimas horas, el nacido en Manacor se tomó unos segundos para dar a conocer un suceso muy particular: nunca jugó un Roland Garros Sub-18. Aunque suene llamativo, se perdió su estreno en la categoría juvenil cuando en 2004 sufrió una lesión en su pie derecho, que luego se convirtió en crónica y se vio obligado a empezar su eterna lucha contra la adversidad física.

Sin embargo, él mismo anunció que lo hubiese disputado de igual forma, pero no se lo permitieron sus padres. Es que Sebastiá y Ana María no cedieron ante la presión de un joven Rafa, que ya buscaba hacer historia. En 2005 sí participó pero lo hizo en el de mayores, cuando conquistó su primer Roland Garros de un total de 14, que daba inicio a una exitosa carrera como profesional.

Rafael Nadal, ex tenista español y campeón de 14 Roland Garros.

Ante aquel recuerdo, el tenista español se tomó unos segundos para dar detalles todavía desconocidos. “Estaba muy ilusionado. Con 15 años por aquel entonces fue muy difícil de entender, tenía delante la posibilidad de jugar un Grand Slam”, comenzó. Inmediatamente después, agregó: “A pesar de mi decepción, mis padres se mantuvieron firmes y finalmente no jugué”.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Nadal amplió su discurso al respecto. “Con el tiempo he comprendido que aquella decisión fue una gran lección y hoy les doy las gracias porque me ayudaron a terminar mi educación obligatoria y me enseñaron que ninguno de estos objetivos deportivos puede estar por encima de los valores”, concluyó contundentemente Rafa.

Rafael Nadal tras conquistar su último Roland Garros en 2022.

Los logros deportivos de Rafael Nadal

En representación de España, Nadal ganó 5 Copas Davis y 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos 2008 y 2016. En el plano individual, Rafa conquistó 22 Grand Slams que se dividen: 14 Roland Garros, 5 US Open, 2 Wimbledon y otros 2 Australian Open. Además, es considerado el mejor tenista de la historia en polvo de ladrillo y también uno de los mejores de todos los tiempos.