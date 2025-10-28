Ganó Roland Garros, derrotó a Djokovic en un mítico partido y acusó a Nadal: “Se fue a inyectar”

Ingresar al circuito entre fines de los 90 y comienzos de los 2000 no fue nada sencillo. Por aquel entonces, Pete Sampras y Andre Agassi marcaban un poco el ritmo, aunque también estaban Marat Safin, Carlos Moyá o Andy Roddick. Quien estaba dando sus primeros pasos era nada más y nada menos que Roger Federer, aunque pocos años más tarde se sumarían Rafael Nadal y Novak Djokovic. En esa época compitió y obtuvo algunos resultados destacados Olivier Rochus, quien siempre se destacó por su altura.

La inmensa mayoría de los tenistas en el circuito de la ATP miden más de 1,80 metros, inclusive varios de ellos superan ampliamente esa estatura, pero Olivier Rochus, oriundo de Bélgica, se encontraba en el extremo opuesto y, en lo que respecta a la Era Abierta, es el tercer tenista más bajo de la historia del tenis con sus 168 centímetros. Cabe destacar que el más bajo fue el español Ángel Giménez con su 1,63 metros y el segundo fue el estadounidense Harold Salomon con sus 167 centímetros.

La muy buena carrera de Olivier Rochus

Olivier Rochus se desempeñó como profesional entre 1999 y 2014 y si bien sus mejores resultados fueron en dobles junto a su compatriota Xavier Malisse, la realidad es que en individuales ganó dos títulos -Palermo 2000 y Múnich 2006- y llegó a ser número 24 del mundo.

Por otro lado, en dobles mostró su mejor cara junto a Xavier Malisse, con quien ganó Roland Garros en el año 2004. Además, también junto a su compatriota fue campeón en 2005 de Adelaida. El punto final de su carrera fue en el año 2014, luego de quince años compitiendo en el más alto nivel, donde obtuvo victorias importantes.

Rochus y Malisse con el trofeo de campeones de Roland Garros tras vencer en la final a Santoro y Llodrá. (Foto: Getty).

El partido mítico que le ganó a Djokovic

Sin lugar a dudas, la victoria más importante de la carrera de Olivier Rochus en individual fue en 2010 ante Novak Djokovic en el Masters 1000 de Miami. En la superficie predilecta de Nole, que por entonces ya contaba con un título de Grand Slam y estaba en la antesala de lo que sería su mejor año como profesional -el 2011- el belga superó al serbio en Miami por 6/2, 6/ y 6/4.

Rochus tras superar a Djokovic en Miami. (Foto: Getty).

Duras acusaciones contra Rafael Nadal

La primera vez que Olivier Rochus se refirió a Rafael Nadal fue en 2013 y sugirió que se dopaba: “Sobre Nadal apenas hay rumores, pero son muchos. Quizá suficientes como para hacerse esta pregunta: ¿Cómo puede dominar Roland Garros y un mes después ser incapaz de jugar?”. Además, agregó: “Si los controles fueran públicos no tendríamos que escuchar comentarios estúpidos como ese sin ninguna prueba. Es increíble que se digan esas cosas. Que ponga pruebas y entonces hablaremos”.

Olivier Rochus ganó 2 títulos en individuales y 2 en dobles. (Foto: Getty).

Quien respondió sin pelos en la lengua a esa acusación fue Toni Nada en diálogo con puntodebreak: “Aparte de ser un imbécil, es un maleducado. Es un verdadero imbécil porque si uno lo supiera me parece muy bien que lo diga. Pero sabiendo, como creo que debería saber, que Rafael en su vida ha tomado nada ni seguro que lo va a tomar, me parece increíble que un tonto como éste diga lo que dijo”.

Pero la situación no quedó ahí y el belga volvió a arremeter contra Rafael Nadal, fue en el marco de la final del Abierto de Australia de 2014, en la que Rafa cayó ante Stan Wawrinka: “Claramente dejó la cancha para inyectarse. No podía caminar antes de irse y volvió trotando”.

Su vida después del tenis

Una vez que dejó la actividad profesional, Rochus fue comentarista de de tenis par ala televisión francesa Eurosport. Por otro lado, en el plano personal, está casado y tiene dos hijos, además es un gran apasionado por el golf. En sus redes sociales es habitual verlo compartir contenido sobre su familia y también recuerdos sobre su carrera tenística.

