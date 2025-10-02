Ganó 3 Grand Slams, lo acusaron de racista y fue polémico respecto a la homosexualidad en el mundo del tenis: “Extendida”

El tenis francés sacó una innumerable cantidad de jugadores de elite a lo largo de su historia. En las últimas dos décadas y media fueron muchos los que se destacaron entre las mujeres –Mary Pierce y Amelie Mauresmo- y también en lo que respecta al circuito masculino, donde se lucieron Gasquet, Tsongá, Monfils, Clement, Mahut, Santoro y Llodrá, entre otros.

Michael Llodrá nació en París el 18 de mayo de 1980 y desde chico se inclinó por el tenis, en un país con una cultura tenística casi sin igual en el mundo. Hizo su carrera júnior y para fines de la década del 90 se insertó en el profesionalismo, logrando importantes logros casi desde el comienzo, tanto en individuales como en dobles.

La gran carrera de Michael Llodrá en individuales

Los comienzos de Michael Llodrá en el profesionalismo fueron en 1999 y en los primeros años se insertó en el circuito. No tardó mucho en conquistar el primero de sus cinco títulos en individuales: fue en 2004 en el césped de ´s-Hertogenbosch ante Guillermo Coria. En 2008 obtuvo dos títulos más y en 2010 los dos restantes de su trayectoria, siempre en canchas rápidas ya que era un jugador de saque y red. En lo que respecta al ranking de la ATP llegó a ser el número 21 del mundo.

Michael Llodrá en una exhibición en 2013. (Foto: Getty).

Llodrá y una brillante trayectoria en dobles

Si bien tuvo una buena carrera en individuales, lo verdaderamente destacado lo hizo en dobles. En esta modalidad obtuvo nada más y nada menos que 25 títulos, entre ellos tres Grand Slams. Los primeros dos fueron en el Abierto de Australia -2003 y 2004- junto con Fabrice Santoro y el restante fue en Wimbledon 2007 en pareja con Arnaud Clement. Además fue medallista olímpico en Londres 2012 con Jo-Wilfried Tsongá, en aquella oportunidad se quedaron con la presea de plata. En el ranking llegó a ser el número 3 del mundo.

Llodrá y Santoro en 2003. (Foto: Getty).

Llodrá, acusado de racista en dos oportunidades

Más allá de sus logros deportivos, Michael Llodrá siempre estuvo en el ojo de la tormenta por sus polémicas. En dos oportunidades fue acusado de racista, la primera de ellas fue en 2011 cuando por la primera ronda de Roland Garros se enfrentó a Steve Darcis y le reclamó de manera agresiva al umpire marroquí Mohamed El Jennati que le diga al público que se acomode rápido en sus ubicaciones, al recibir una advertencia tras tirar un pelotazo a una mujer, el francés le dijo al juez: “No estamos en el zoco para vender alfombras“.

Micheal Llodrá en 2011. (Foto: Getty).

Un año más tarde, en Indian Wells 2021, Michael Llodrá también fue acusado de racismo, en esta oportunidad por denigrar desde la cancha a una mujer de origen asiático: “China de mierda”. Por ese repugnante y repudiable comentario, Llodrá fue multado con 2.500 dólares.

Llodrá en 2012. (Foto: Getty).

Polémica por la homosexualidad en el mundo del tenis

Hace algunos años, Michael Llodrá lanzó su autobiografía titulada Game, Set and Cash y allí se refirió a la homosexualidad en el mundo del tenis, algo que debería quedar en el ámbito privado, pero que el francés quiso exponer de manera innecesaria: “El planeta tenis es bastante convencional, sexualmente hablando. Hay pocas aventuras, pocos flirteos entre jugadores del mismo sexo. Sería difícil hoy en día encontrar a un jugador gay entre los 100 primeros del ranking“.

“Sin embargo, entre las mujeres la homosexualidad está muy extendida. Aunque es cierto que en los últimos tiempos esto está disminuyendo como consecuencia de que ahora hay muchos torneos conjuntos con la ATP. ¿Las jugadoras del pasado se convertían más fácilmente en lesbianas por no poder tener una vida amorosa ´clásica´ debido a que estaban constantemente viajando alrededor del mundo y viviendo en un circuito cerrado? Tal vez”, concluyó Llodrá.

