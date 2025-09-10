Fue número 1 del mundo, se retiró joven y reveló lo que hizo Carlos Alcaraz para superar a Jannik Sinner: “Una actuación inolvidable”

La final de la edición 2025 de US Open dejó otro partido para la historia. En cuatro sets, Carlos Alcaraz derrotó a Jannik Sinner en un alucinante nuevo capítulo de esta rivalidad que dejó al español como ganador de 6 títulos de Grand Slam.

Con esta victoria, el tenista de Murcia también regresó a la cima del Ranking ATP al desplazar al italiano tras 65 semanas en lo más alto. Fue Juan Carlos Ferrero, entrenador de Alcaraz, quién reveló posteriormente cuáles fueron las claves para el triunfo de su pupilo.

El extenista de 45 años, quién también supo ser el N°1 en 2003, compartió en charla con ATP que junto Alcaraz idearon un plan ‘anti Sinner’ para evitar caer en la definición al igual que en Wimbledon: “Entrenamos durante 15 días y estuvimos muy centrados en los detalles que debíamos mejorar al enfrentarnos a Sinner”.

“Sabíamos que en esta superficie, en cemento, Jannik siempre es muy difícil de enfrentar y gana muchísimos partidos. Todo esto ayudó muchísimo, Carlos se dio cuenta de que tenía que mejorar mucho, y se puso a trabajar de inmediato”, se extendió Ferrero.

Los elogios de Ferrero a Alcaraz por su perfecta ejecución

“El partido fue perfecto. Carlos se comprometió consigo mismo a ir todo el rato a por el partido, a poner presión sobre Jannik antes de que ocurra al contrario. Esa es una de las claves. Estos dos tipos golpean la pelota muy, muy rápido, así que creo que el golpea primero tiene la ventaja. Quizás Carlos tenga más variedad en su tenis, pueda hacer más con él: cortados, ir a la red… eso ayuda mucho a cambiar cómo se está jugando”, detalló el entrenador del campeón de US Open.

Y también explicó cuál fue el factor clave que hizo que Alcaraz sacara su mejor tenis en el Estadio Arthur Ashe: “Todo el rato hablamos de que tiene que divertirse y estar alegre dentro de la pista, intentar que no esté muy estresado para poder ir a por los puntos. De la manera que juega al tenis, quizás le sea más fácil hacerlo que al resto. El partido de Carlos fue perfecto, una actuación inolvidable”.

