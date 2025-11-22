Es tendencia:
Javier Frana, a corazón abierto tras la eliminación de Argentina de la Copa Davis: “Más infierno que paraíso”

El capitán analizó la emotiva serie ante Alemania y dejó en claro que quedó un aprendizaje a pesar del dolor del resultado.

Por Lautaro Toschi

Javier Frana
© GettyJavier Frana

Desde que la Copa Davis adoptó el formato actual, la emoción pasó a un segundo plano. La intención de evitar localías -en las finales- y que se jueguen series y partidos más cortos hicieron que se pierda la magia de una competición histórica. El pasado jueves, Argentina y Alemania protagonizaron una serie apasionante de comienzo a fin.

El primer partido fue un ajustado 7/6 y 7/6 para Tomás Etcheverry sobre Struff. En el segundo turno, Zverev derrotó en sets corridos -6/4 y 7/6- a Francisco Cerúndolo y todo se definió en el doble: los teutones se impusieron a Zeballos y Molteni en el tiebreak -terminó 11 a 9- del tercer set.

Fue un duro golpe para Argentina y quien lo puso en palabras justas fue Javier Frana. El capitán del equipo dialogó con Sebastián Torok de La Nación y dijo: “Me dormí a las 6 de la mañana y me levanté a las 8 con un dolor de cabeza terrible. vivimos la máxima expresión de lo que es la Copa Davis”.

Además, agregó: “En este tipo de instancias es más infierno que paraíso, porque es una alegría inmensa cuando se gana pero es un dolor cuando te superan y hasta te hacen cuestionar. Te llevan a pensar: ‘¿Para qué elegí esto?’. Pero hay que dejar bajar la frustración, la tristeza, el enojo. Es inevitable, hay que transitarla, hay que llorar, putear para que después venga un análisis más profundo”.

“En este proceso que me tocó encarar siempre marqué que el resultado no es algo excluyente en la persecución y de ahí es donde te agarrás cuando perdés el eje. Tenemos un dolor gigante. Pero entendemos que en este proceso se ganaron un montón de cosas, muchas un poco menos visibles que otras. Tengo el corazón roto, pero también el alma en paz“, concluyó Javier Frana.

El hermoso gesto de Zverev con el hijo de Frana

La serie se jugó en Bolonia, como toda la etapa final de la competición, y la misma terminó en horas de la madrugada, con poco público en las tribunas. Quien estuvo presente fue Stefano Frana -hijo de Javier- que una vez consumada la eliminación de Argentina se quedó con la tristeza propia del momento. Alexander Zverev se lo cruzó a la salida y lo consoló con un cálido abrazo.

En una serie para el infarto, Argentina cayó con Alemania y quedó afuera de la Copa Davis

Zverev junto a Stefano Frana. (Foto: La Nación).

Zverev junto a Stefano Frana. (Foto: La Nación).

  • Argentina perdió ante Alemania en el doble decisivo de la Copa Davis en Bolonia.
  • El tenista Tomás Etcheverry ganó el primer punto de la serie ante Struff por 7/6 y 7/6.
  • El capitán argentino Javier Frana expresó tener el corazón roto tras la derrota en el tiebreak.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

