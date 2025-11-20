Es tendencia:
En una serie para el infarto, Argentina cayó con Alemania y quedó afuera de la Copa Davis

Los dirigidos por Javier Frana no pudieron ante los teutones que se llevaron la victoria en el tiebreak del dobles.

Por Lautaro Toschi

El equipo argentino de Copa Davis
© GettyEl equipo argentino de Copa Davis

El actual formato de Copa Davis le sacó la magia a una de las competencias más históricas del tenis. La pérdida de la localía y la equiparación de superficies fueron dos puñales que hirieron de muerte a la competición, pero cuando hay una serie como la que protagonizaron Argentina y Alemania, realmente dan ganas de verla desde el primer hasta el último punto. Los europeos se quedaron con la victoria y el próximo sábado se verán las caras ante España por las semifinales.

Argentina viajó a Bolonia con un equipo consolidado: Francisco Cerúndolo fue como la mejor raqueta, como singlista número dos repitió -ya lo había hecho en Países Bajos- Tomás Etcheverry, mientras que los doblistas fueron Horacio Zeballos y Andrés Molteni. También integró el equipo Francisco Comesaña.

Alemania 2 – 1 Argentina

En el primer turno de este jueves, España -sin Alcaraz- sorprendió y le ganó a República Checa, ya en el segundo turno salieron a la cancha argentinos y alemanes. El primer partido quedó para el equipo de Javier Frana gracias a la victoria -7/6 y 7/6- de Tomás Etcheverry ante Struff.

Etcheverry celebra su triunfo ante Struff. (Foto: Getty).

Etcheverry celebra su triunfo ante Struff. (Foto: Getty).

Las acciones se equipararon en el segundo partido de la jornada en el que Alexander Zverev derrotó a Francisco Cerúndolo por 6/4 y 7/6. Cabe recordar que el número 3 del mundo había sido crítico de la Copa Davis en los días previos a su llegada a Bolonia, así y todo dejó todo por sus compañeros y jugó un gran partido ante un rival que suele complicarlo.

Todo se definió en el dobles. Argentina -Zeballos y Molteni- le ganó 6/4 el primer set a Alemania -Krawietz y Puetz-, mientras que los alemanes se impusieron en el segundo parcial por el mismo resultado. El tercer set fue para el infarto y se definió el tiebreak. Los europeos se impusieron por 11 a 9 y el próximo sábado se medirán ante España.

DATOS CLAVE

  • Alemania le ganó la serie de Copa Davis a Argentina y jugará la semifinal contra España.
  • Tomás Etcheverry le dio el primer punto a Argentina al vencer 7/6 y 7/6 a Struff.
  • El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, derrotó a Francisco Cerúndolo 6/4 y 7/6.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

