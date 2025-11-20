En una serie para el infarto, Argentina cayó con Alemania y quedó afuera de la Copa Davis

El actual formato de Copa Davis le sacó la magia a una de las competencias más históricas del tenis. La pérdida de la localía y la equiparación de superficies fueron dos puñales que hirieron de muerte a la competición, pero cuando hay una serie como la que protagonizaron Argentina y Alemania, realmente dan ganas de verla desde el primer hasta el último punto. Los europeos se quedaron con la victoria y el próximo sábado se verán las caras ante España por las semifinales.

Argentina viajó a Bolonia con un equipo consolidado: Francisco Cerúndolo fue como la mejor raqueta, como singlista número dos repitió -ya lo había hecho en Países Bajos- Tomás Etcheverry, mientras que los doblistas fueron Horacio Zeballos y Andrés Molteni. También integró el equipo Francisco Comesaña.

Alemania 2 – 1 Argentina

En el primer turno de este jueves, España -sin Alcaraz- sorprendió y le ganó a República Checa, ya en el segundo turno salieron a la cancha argentinos y alemanes. El primer partido quedó para el equipo de Javier Frana gracias a la victoria -7/6 y 7/6- de Tomás Etcheverry ante Struff.

Etcheverry celebra su triunfo ante Struff. (Foto: Getty).

Las acciones se equipararon en el segundo partido de la jornada en el que Alexander Zverev derrotó a Francisco Cerúndolo por 6/4 y 7/6. Cabe recordar que el número 3 del mundo había sido crítico de la Copa Davis en los días previos a su llegada a Bolonia, así y todo dejó todo por sus compañeros y jugó un gran partido ante un rival que suele complicarlo.

Todo se definió en el dobles. Argentina -Zeballos y Molteni- le ganó 6/4 el primer set a Alemania -Krawietz y Puetz-, mientras que los alemanes se impusieron en el segundo parcial por el mismo resultado. El tercer set fue para el infarto y se definió el tiebreak. Los europeos se impusieron por 11 a 9 y el próximo sábado se medirán ante España.

