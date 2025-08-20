Mientras Roger Federer ganó 130,6 millones de dólares en premios, esto acumuló Serena Williams en su carrera

Así como Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal se sientan en la mesa de los tenistas más grandes de la historia, Serena Williams hace lo propio en la rama femenina. La estadounidense ganó 39 títulos de de Grand Slam y 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos, marcando una era en la disciplina.

La enorme cantidad de victorias de la ex tenista, retirada en septiembre de 2022, la llevaron a ganar muchos millones de dólares en premios. Durante muchos años, Williams supo ser la deportista con mayores ganancias anuales de la historia, junto con colegas como Naomi Osaka y María Sharapova.

Serena cerró su carrera habiendo acumulado 94.8 millones de dólares en premios. En este monto contempla los 73 títulos oficiales que conquistó en la Women’s Tennis Association (WTA), entre ellos, los 23 Grand Slams que ganó individualmente (los 16 restantes fueron en dobles): 7 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon y 6 US Open.

En la evaluación del dinero ingresado en premios también están contemplados los torneos disputados en dobles. Williams se consagró en 14 Grand Slams femeninos junto con su hermana Venus y conquistó otros 2 en dobles mixtos junto al bielorruso Maxim Mirny.

Serena Williams y Federer, dos de los grandes tenistas de toda la historia

Además, cabe destacar que el monto total no solo se conforma de los títulos conquistados, sino de todo el acumulado compitiendo en torneos de ATP.

La lucha de Serena Williams por la iguadad salarial

En varias oportunidades a lo largo de su carrera, Serena Williams se pronunció en contra de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Además, aseguró que esa diferencia se agranda aún más con las mujeres negras. En un ensayo personal, publicado en la revista Fortune, aseguró que una mujer negra gana 63 centavos por cada dólar ganado por un hombre.

“Los ciclos de pobreza, discriminación y sexismo son mucho, mucho más difíciles de romper que el récord de títulos de Grand Slam. Las mujeres de color tienen que trabajar en promedio ocho meses más para ganar lo mismo que sus colegas varones en un año”, aseguró.

“Por cada mujer negra que supera los obstáculos hacia una posición de poder, hay muchas otras que aún están luchando“, expresó Williams. Sin ir más lejos, Novak Djokovic lleva recaudados más de 186.9 millones de dólares, casi el doble que Serena. Por su parte, Nadal ganó 134.9 en premios, mientras que Roger Federer acumuló 130.6 en su carrera.

