Qué canal pasa Argentina – Países Bajos por la Copa Davis 2025

Dónde ver los partidos definitorios de la serie que puede meter al equipo de Javier Frana en las finales.

Por Lautaro Tiburzio

Tomás Etcheverry celebra su triunfo en la jornada de viernes
© GettyTomás Etcheverry celebra su triunfo en la jornada de viernes

Argentina está a tiro de meterse en el Final 8 de la Copa Davis gracias a su enorme actuación en los dos partidos del viernes 12 de septiembre. El 2 – 0 parcial ante Países Bajos en Groningen gracias a los triunfos de Tomás Etcheverry y Fran Cerúndolo le dieron al equipo argentino la posibilidad de liquidar la serie este sábado en el primer turno.

Es que si la dupla de Horacio Zeballos/Andrés Molteni gana el compromiso de dobles en la apertura de la segunda jornada, el equipo de Javier Frana se asegurará su lugar en las finales sin siquiera disputar los últimos dos partidos, barriendo a los neerlandeses en su propia casa por 3 – 0.

En caso que no pueda conseguir el triunfo en el partido que se disputará a las 9 de la semana de Argentina, aún quedarán dos encuentros más para revalidar su clasificación al Final 8.

Tanto el dobles de Zeballos/Molteni contra Sander Arends/Sem Verbeek, como los posibles dos partidos siguientes entre Francisco Cerúndolo ante Jesper De Jong y Tomás Etcheverry ante Botic Van de Zandschulp se podrán sintonizar a través de TyC Sports y D Sports en suelo argentino.

Cronograma completo de Argentina – Países Bajos

Viernes 12

  • Tomás Etcheverry 6-4, 6-4 Jesper De Jong
  • Francisco Cerúndolo 7-6, 6-1 Botic Van de Zandschulp

Sábado 13

  • Horacio Zeballos/Andrés Molteni vs. Sander Arends/Sem Verbeek (desde las 9:00hs hora de Argentina)
  • Francisco Cerúndolo vs. Jesper De Jong (a continuación y de ser necesario)
  • Tomás Etcheverry vs. Botic Van de Zandschulp (a continuación y de ser necesario)
Todos los partidos se podrán sintonizar a través de TyC Sports y D Sports.

Qué necesita Argentina para meterse en el Final 8 de la Copa Davis

Qué necesita Argentina para meterse en el Final 8 de la Copa Davis

Qué necesita Argentina para eliminar a Países Bajos y clasificar a las finales de la Copa Davis 2025

Al haber comenzado la serie con dos triunfos, Argentina solo necesita ganar un partido más para sumar tres en total en el cruce con los neerlandeses. Cabe destacar que, pese a los diversos cambios que tuvo el formato de la Copa Davis, el sistema de clasificación se mantiene igual: al mejor de cinco partidos.

Por ende, si la dupla Zeballos/Molteni ganan su partido, el equipo de Javier Frana barrería de manera limpia a Países Bajos con un sólido 3 – 0. En caso de ver una derrota allí, la serie podría definirse por 3 – 1 en el cuarto encuentro, que enfrentará a Fran Cerúndolo con Jesper de Jong. Y en caso de ser necesario, el quinto partido tendría como protagonistas a Tomás Etcheverry y al local Botic Van de Zandschulp.

Todo esto se dará a partir de las 9 de la mañana, horario argentino.

¿Cómo se juega la Copa Davis 2025?

En los últimos años, el formato de la Copa Davis cambió en reiteradas oportunidades y este 2025 no fue la excepción. En febrero de este año ya se disputó la primera ronda de clasificación, quedando así 14 equipos. Entre el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre, los 14 equipos se verán en una eliminatoria -con locales y visitantes- que tendrá dos singles el viernes, mientras que el doble y los dos singles restantes serán el sábado. Los partidos son al mejor de tres sets y las series son al mejor de cinco puntos. Los 7 clasificados jugarán las finales, en dicha instancia ya se encuentra Italia -para completar el cuadro de cuartos de final- por ser el campeón vigente.

  • Países Bajos vs. Argentina
  • Australia vs. Bélgica
  • Hungría vs. Austria
  • Japón vs. Alemania
  • Estados Unidos vs. República Checa
  • España vs. Dinamarca
  • Croacia vs. Francia
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

