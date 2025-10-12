Mbappé reveló su vínculo con Cristiano Ronaldo y se rindió ante Lionel Messi: “Aprendí muchísimo”

Múltiples títulos, 13 Balones de Oro, cientos de récords y casi 2.000 goles entre ambos, son apenas algunos de los logros que suman entre sí Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Tal es el legado que dejaron y todavía construyen en el deporte, que los mejores futbolistas de la actualidad se rinden ante ellos. El claro ejemplo de eso es Kylian Mbappé, que acaba de hacer varias confesiones.

El francés es uno de los jugadores más destacados del planeta, al menos desde hace 7 años, cuando conquistó la Copa del Mundo 2018 con su país y siendo una de las grandes figuras. Su prematuro salto de Mónaco a París Saint-Germain fue solo el primero de los ladrillos que construyó y allí se encargó de demostrarlo. Ahora, el que disfruta de sus goles y gambetas es Real Madrid.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con Movistar+, Mbappé recordó la etapa que compartió con el astro argentino en PSG. “Fue una suerte jugar con Messi“, expresó en primer lugar. Luego, añadió: “Yo no pensaba que iba a jugar con él en mi carrera porque mi sueño fue Madrid y no pensaba ir a Barcelona. Pensé que iba a quedarse toda la vida en Barcelona”.

Kylian Mbappé y Lionel Messi en sus etapas en París Saint-Germain en un duelo ante Real Madrid por la UEFA Champions League. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el veloz delantero amplió su discurso al respecto. “Jugar con él es muy especial, aprendí muchísimo”, destacó el atacante que brilla con la camiseta de Real Madrid. Pocos segundos después, volvió a insistir con su postura y manifestó: “Tener la suerte de tener a un jugador tan especial cerca de ti es una oportunidad de oro”.

Así como se rindió ante los pies de Messi en memoria de aquellos dos años que compartieron en París Saint-Germain, también se tomó el tiempo para hacer lo propio con Cristiano Ronaldo. Es que el crack portugués fue su ídolo de la infancia y el que quería imitar dentro del campo de juego. Además, las grandes similitudes entre el galo y el luso en sus comienzos, hablan por sí solas.

Publicidad

Publicidad

Lejos de eludir la ocasión, Kylian no tardó en enaltecer la figura del ex Manchester United y Juventus pero que ahora brilla en Al Nassr. “Cristiano siempre ha sido un modelo y un ejemplo para mí“, sentenció. Luego, hizo una fuerte confesión y reveló: “Tengo la suerte de hablar con él, me da consejos”. Para cerrar, se refirió a su legado en España y afirmó: “Es el número uno en Madrid”.

Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé durante la Eurocopa 2024. (Getty Images)

Los números de Kylian Mbappé en su carrera

Entre Mónaco, PSG, Real Madrid y la Selección de Francia, Kylian lleva disputados 545 partidos y anotó 401 goles, a sus 26 años. Tras ganar el Golden Boy en 2017, Mbappé conquistó 22 títulos colectivos. Los más destacados son: Mundial 2018, Nations League 2021 con su país. Mientras que a nivel clubes son: Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y 7 ligas domésticas.

Publicidad

Publicidad