Revelan en qué aspecto Alcaraz está mejor que nunca antes de enfrentar a Djokovic por la semifinal del US Open

El último Grand Slam de la temporada tiene preparado un partido de ensueño para una de sus semifinales, porque este viernes se enfrentarán Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, buscando un lugar en la gran final del US Open 2025. Uno, con el objetivo de volver a ser el N°1 del mundo, el otro, intentando seguir sumando motivos para ser considerado como el mejor tenista de todos los tiempos.

En cualquier caso, será un duelo imperdible, con Alcaraz buscando revancha de los cuartos de final del Australian Open, y es algo que Juan Carlos Ferrero, entrenador del español, tiene bastante fresco en la cabeza: “Tenemos muchas ganas de enfrentarnos a él”, admitió ante la prensa.

Djokovic le ganó a Alcaraz en el Australian Open en enero. (Getty)

“Lo que pasó en Australia fue doloroso por cómo pasó todo, pero las condiciones serán diferentes aquí. Allí jugamos de noche y eso le favoreció un poco a él, con un bote de bola más bajo. La bola iba más plana y eso le venía mejor. Aquí, creo que, si jugamos de día, nos vendrá mejor a nosotros“, señaló, sobre lo que ve como una posible ventaja para Alcaraz. “No me atrevería a decir que es el favorito pese a que Carlos venga con mucha confianza”, completó.

Alcaraz, imparable en lo que va del US Open 2025

Carlos Alcaraz no ha perdido todavía ningún set en lo que va del US Open, aunque Djokovic también llega en gran estado de forma ya que sólo se vio obligado a extenderse a cuatro sets en tres de los seis partidos que disputó hasta el momento en el torneo.

“Siempre hemos sabido que tenísticamente era muy bueno, pero a nivel mental le estoy viendo mejor que nunca”, afirmó Ferrero sobre Alcaraz en diálogo con la prensa, luego de la victoria ante el checo Lehecka en tres sets. “En este torneo está mostrando esa consistencia de no tener altibajos y alcanzando el potencial que nosotros veíamos que podía llegar a tener”, destacó.

Juan Carlos Ferrero ve a Alcaraz mejor que nunca en términos de confianza y solidez. (Getty)

“Aún es muy joven, pese a la experiencia que tiene. Está en proceso de madurar y mejorar. Poco a poco fue dando detalles de ir mejorando, pero en este torneo es donde más se le está notando. Apenas hace cinco, seis o siete errores por set. Esa es la diferencia respecto a antes”, cerró el entrenador español.

Mientras Alcaraz y Djokovic definirán a uno de los finalistas, por el otro lado del cuadro todavía quedan cuatro competidores: el canadiense Auguer-Aliassime ha sido la sorpresa del torneo y está en cuartos, como rival del australiano Alex de Minaur, mientras que N°1 del mundo, Jannik Sinner, enfrentará a su compatriota Lorenzo Musetti.

