Roger Federer eligió al mejor tenista de la historia entre Novak Djokovic y Rafael Nadal: “Lo que ha logrado es gigantesco”

El ex tenista suizo reveló quién, a su criterio, es el mejor de todos los tiempos en la actividad con la que logró 111 títulos.

Roger Federer reveló quien es el mejor de la historia
Sin duda alguna, Roger Federer es de los mejores tenistas de la historia. Incluso, más de un fanático, como así también diversos especialistas, lo han catalogado como el más destacado de todos los que han practicado el deporte. Lo avalan los 111 títulos que logró a lo largo de toda su carrera, pero él se corre a un costado y no se considera dentro del slogan.

Así como el suizo, también han puesto con el mismo mote a otros tenistas muy importantes como a Novak Djokovic Rafael Nadal. Pero un experto en la material, como es el caso del ganador de 20 Grand Slam aseguró, en una entrevista que brindó a mediados de 2023, que el serbio es el más grande de todos los tiempos.

“No lo sé. ¿Qué es mejor, ganar Wimbledon a los 17 como Becker o París a los 36 como Novak? No sé. Lo que ha logrado es absolutamente gigantesco. Podría ser suficiente”, aseguró en diálogo con el medio suizo Tagesanzeiger, respecto a Djokovic. Aunque inmediatamente añadió: “Pero creo que, mientras Rafa (Nadal) siga jugando también, no puedes responder eso definitivamente todavía”.

A pesar de que Federer no quiso jugársela por uno de los dos tenistas, con los que compitió palmo a palmo durante los 24 años de carrera que tuvo el oriundo de Wollerau hasta que colgó la raqueta en 2022 y en la que quedó como el tercer máximo ganador de Grand Slam, en sus dichos dejó en claro que tiene devoción por ambos, aunque algo más por Djokovic. Ahora que Nadal le pondrá punto final a su exitosa trayectoria, ¿qué dirá el suizo?

Novak Djokovic, el mejor de la historia para Federer

Los títulos de Novak Djokovic

El palmarés de Novak Djokovic, desde que comenzó con su carrera, acumula 100 títulos.

2025 (1)

  • ATP 250 Ginebra (Exterior/Arcilla)
2024 (1)

  • Oro Juegos Olímpicos 2024 (Exterior/Arcilla)

2023 (7)

  • Abierto de Australia (Exterior/Dura)
  • Adelaide 1 (Exterior/Dura)
  • Roland Garros (Exterior/Arcilla)
  • ATP Masters 1000 Cincinnati (Exterior/Dura)
  • US Open (Exterior/Dura)
  • ATP Masters 1000 París (Exterior/Dura)
  • ATP Finals (Interior/Dura)

2022 (5)

  • Nitto ATP Finals (Cubierta/Dura)
  • Astana (Cubierta/Dura)
  • Tel Aviv (Cubierta/Dura)
  • Wimbledon (Exterior/Hierba)
  • ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)
2021 (5)

  • ATP Masters 1000 Paris (Cubierta/Dura)
  • Wimbledon (Exterior/Hierba)
  • Roland Garros (Exterior/Arcilla)
  • Belgrade 2 (Exterior/Arcilla)
  • Australian Open (Exterior/Dura)

2020 (4)

  • ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)
  • ATP Masters 1000 Cincinnati (Exterior/Dura)
  • Dubai (Exterior/Dura)
  • Australian Open (Exterior/Dura)

2019 (5)

  • ATP Masters 1000 Paris (Cubierta/Dura)
  • Tokyo (Exterior/Dura)
  • Wimbledon (Exterior/Hierba)
  • ATP Masters 1000 Madrid (Exterior/Arcilla)
  • Australian Open (Exterior/Dura)
2018 (4)

  • ATP Masters 1000 Shanghai (Exterior/Dura)
  • US Open (Exterior/Dura)
  • ATP Masters 1000 Cincinnati (Exterior/Dura)
  • Wimbledon (Exterior/Hierba)

2017 (2)

  • Eastbourne (Exterior/Hierba)
  • Doha (Exterior/Dura)

2016 (7)

  • ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura)
  • Roland Garros (Exterior/Arcilla)
  • ATP Masters 1000 Madrid (Exterior/Arcilla)
  • ATP Masters 1000 Miami (Exterior/Dura)
  • ATP Masters 1000 Indian Wells (Exterior/Dura)
  • Australian Open (Exterior/Dura)
  • Doha (Exterior/Dura)
2015 (11)

  • ATP Finals (Cubierta/Dura)
  • ATP Masters 1000 Paris (Cubierta/Dura)
  • ATP Masters 1000 Shanghai (Exterior/Dura)
  • Beijing (Exterior/Dura)
  • US Open (Exterior/Dura)
  • Wimbledon (Exterior/Hierba)
  • ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)
  • ATP Masters 1000 Monte Carlo (Exterior/Arcilla)
  • ATP Masters 1000 Miami (Exterior/Dura)
  • ATP Masters 1000 Indian Wells (Exterior/Dura)
  • Australian Open (Exterior/Dura)

2014 (7)

  • ATP Finals (Cubierta/Dura)
  • ATP Masters 1000 Paris (Cubierta/Dura)
  • Beijing (Exterior/Dura)
  • Wimbledon (Exterior/Hierba)
  • ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)
  • ATP Masters 1000 Miami (Exterior/Dura)
  • ATP Masters 1000 Indian Wells (Exterior/Dura)

2013 (7)

  • ATP Finals (Cubierta/Dura)
  • ATP Masters 1000 Paris (Cubierta/Dura)
  • ATP Masters 1000 Shanghai (Exterior/Dura)
  • Beijing (Exterior/Dura)
  • ATP Masters 1000 Monte Carlo (Exterior/Arcilla)
  • Dubai (Exterior/Dura)
  • Australian Open (Exterior/Dura)
2012 (6)

  • ATP Finals (Cubierta/Dura)
  • ATP Masters 1000 Shanghai (Exterior/Dura)
  • Beijing (Exterior/Dura)
  • ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura)
  • ATP Masters 1000 Miami (Exterior/Dura)
  • Australian Open (Exterior/Dura)

2011 (10)

  • US Open (Exterior/Dura)
  • ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura)
  • Wimbledon (Exterior/Hierba)
  • ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)
  • ATP Masters 1000 Madrid (Exterior/Arcilla)
  • Belgrade (Exterior/Arcilla)
  • ATP Masters 1000 Miami (Exterior/Dura)
  • ATP Masters 1000 Indian Wells (Exterior/Dura)
  • Dubai (Exterior/Dura)
  • Australian Open (Exterior/Dura)

2010 (2)

  • Beijing (Exterior/Dura)
  • Dubai (Exterior/Dura)
2009 (5)

  • ATP Masters 1000 Paris (Cubierta/Dura)
  • Basel (Cubierta/Dura)
  • Beijing (Exterior/Dura)
  • Belgrade (Exterior/Arcilla)
  • Dubai (Exterior/Dura)

2008 (4)

  • Tennis Masters Cup (Cubierta/Dura)
  • ATP Masters 1000 Rome (Exterior/Arcilla)
  • ATP Masters 1000 Indian Wells (Exterior/Dura)
  • Australian Open (Exterior/Dura)

2007 (5)

  • Vienna (Cubierta/Dura)
  • ATP Masters 1000 Canada (Exterior/Dura)
  • Estoril (Exterior/Arcilla)
  • ATP Masters 1000 Miami (Exterior/Dura)
  • Adelaide (Exterior/Dura)
2006 (2)

  • Metz (Cubierta/Dura)
  • Amersfoort (Exterior/Arcilla)

Todos los títulos de Rafael Nadal

  • 22 títulos de Grand Slam: 14 en Roland Garros, 2 en el Abierto de Australia, 2 en Wimbledon y 4 en el US Open
  • 36 títulos en torneos Masters 1000
  • 23 títulos en torneos ATP 500
  • 10 títulos en torneos ATP 250
  • 11 títulos en la modalidad de dobles
  • 5 Copas Davis con España
  • 2 Laver Cup
  • 2 Juegos Olímpicos: Pekín 2008 (individuales) y Río 2016 (dobles)
