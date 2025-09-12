¿Qué pasa si Argentina le gana a Países Bajos en la Copa Davis 2025?

El calendario tenístico se tomó un respiro antes del comienzo de la acción en Asia. Este viernes 12 y sábado 13 de septiembre se está disputando la segunda ronda de clasificación a las finales de la Copa Davis 2025. Argentina se mide ante Países Bajos en Groningen con la misión de ganar y llegar a Bologna. Los de Javier Frana comenzaron con el pie derecho y se pusieron 2 a 0 en la serie, en el primer turno Tomás Etcheverry venció a Jesper De Jong por 6/4 y 6/4, mientras que en el segundo turno fue Francisco Cerúndolo el que se impuso a Botic Van de Zandschulp por 7/6 y 6/1.

Con este resultado, Argentina quedó a un paso de meterse en las finales, pero todavía debe sellar esa clasificación. Si los comandados por Javier Frana ganan alguno de los tres partidos -se jugará un dobles a partir de las 9 de la mañana, luego serán los dos singles en caso de ser necesario- se meterán en las finales de la Copa Davis, a disputarse en Bologna entre el 18 y 23 de noviembre. Cabe recordar que los partidos se juegan al mejor de tres sets.

¿Cómo son los cruces de la segunda ronda clasificatoria?

Países Bajos vs. Argentina

Australia vs. Bélgica

Hungría vs. Austria

Japón vs. Alemania

Estados Unidos vs. República Checa

España vs. Dinamarca

Croacia vs. Francia

ver también Cómo es el formato de la Copa Davis 2025

Los representantes argentinos ante Países Bajos

Francisco Cerúndolo

Tomás Martín Etcheverry

Francisco Comesaña

Andrés Molteni

Horacio Zeballos

Capitán: Javier Frana

Países Bajos y Argentina. (Foto: Getty).

¿Cómo se juega la Copa Davis 2025?

En febrero de este año ya se disputó la primera ronda de clasificación, quedando así 14 equipos. Entre el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre, los 14 equipos se verán en una eliminatoria -con locales y visitantes- que tendrá dos singles el viernes, mientras que el doble y los dos singles restantes serán el sábado. Los partidos son al mejor de tres sets y las series son al mejor de cinco puntos. Los 7 clasificados jugarán las finales, en dicha instancia ya se encuentra Italia -para completar el cuadro de cuartos de final- por ser el campeón vigente.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y dónde se juegan las finales de la Copa Davis 2025?

Las finales de la Copa Davis 2025 serán en Bologna, Italia, entre el 18 y el 23 de noviembre y allí se pondrá punto final al exigente calendario tenístico de 2025. Cabe recordar que Italia, por ser campeón vigente ya está clasificado, los siete que ganen sus series en la segunda ronda de clasificación también se meterán. El sistema de disputa es con un clásico cuadro de cuartos de final.

ver también De qué equipo de fútbol son los tenistas argentinos más destacados de la actualidad