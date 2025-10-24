Toni Nadal eligió al mejor tenista de la historia entre Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal: “Sin duda”

La enorme carrera de Rafael Nadal en el tenis tuvo un gran mentor: su tío Toni Nadal. Fue su entrenador desde chico, lo acompañó durante muchos de los años más gloriosos de su trayectoria, pero en 2017 decidió dejar de cumplir ese rol. Desde entonces es habitual verlo en los medios y una de sus características es que habla sin pelos en la lengua.

Toni Nadal no solamente tuvo que analizar el juego de Rafael para ofrecerle variantes y hacerlo un mejor jugador, algo que sin lugar a dudas consiguió, sino también debió hacerlo con Roger Federer y Novak Djokovic, los dos grandes rivales de su sobrino.

¿Quién es el mejor tenista de la historia para Toni Nadal?

En diálogo con El Desmarque en 2023 -cuando todavía Rafa estaba en actividad-, Toni Nadal analizó: “Djokovic es un grandísimo campeón, es probablemente el mejor de la historia y será muy difícil de alcanzar, ya no solo para mi sobrino, sino para cualquiera”.

Además, agregó: “Es muy difícil determinar quién es el mejor de la historia. Hay que decantarse por Djokovic porque los títulos así lo avalan. Aunque creo que Roger Federer ha conseguido también a veces jugar a un nivel incluso más alto, pero creo que en el mundo del deporte si vamos por números, Djokovic sin duda es el mejor“.

Por otro lado, Toni detalló en diálogo con El Vestuario por qué considera que Nole es el mejor del Big 3: “Yo creo que Djokovic tiene un pelín más de voluntad en querer ser el mejor de la historia y me remito a los hechos. Rafael siempre hizo una vida normal: jugó al tenis haciendo una vida normal, comiendo normal, yendo al fútbol haciendo esto y lo otro, porque a mí me interesaba, porque yo lo acostumbré en un principio así, porque creía que era bueno para él”.

“Djokovic ha cuidado mucho más su alimentación. Rafael no, Federer tampoco. Tiene una visión un poco diferente, indistintamente de que uno sea mejor o peor, porque no tiene nada que ver. Todos, Federer, Rafael o Djokovic, todos han querido ser el mejor de la historia. Pero el tema no es quién quiere ser el mejor, sino quién está dispuesto a pagar un precio más elevado para serlo. Yo creo que ese es Djokovic porque veo cómo se cuida y qué es lo que estaba dispuesto a hacer. Y se lo aplaudo porque esta es su decisión”, completo Toni.

Rafa y Toni Nadal en 2017, su último año juntos en el circuito. (Foto: Getty).

El hermoso gesto de Rafa con su tío Toni

En la pasada edición de Roland Garros, Rafael Nadal fue homenajeado tras dejar la actividad profesional. En un emotivo evento, Rafa le dedicó unas muy lindas palabras a Toni: “Eres la razón por la cual estoy aquí. Gracias por haber dedicado una gran parte de tu vida a querer estar conmigo. Entrenando, hablando, engañando, haciéndome sufrir, haciéndome reír y también llevándome al límite. Lo que hemos vivido no siempre ha sido fácil, pero sin ninguna duda ha valido la pena”.

“Por nuestra forma de ser, ni tu ni yo somos muy de expresar los sentimientos. Pero quiero que sepas que mi gratitud por haber sacrificado tanto por mí es infinita. Has sido, sin ninguna duda, el mejor entrenador que jamás hubiera podido tener. Mil gracias“, completó el campeón de 22 títulos de Grand Slam.

