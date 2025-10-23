Es tendencia:
Mientras Gisela Dulko ganó 4,2 millones de dólares en premios, esto consiguió Paola Suárez

Dejaron su huella en el tenis argentino y se destacaron en dobles, modalidad en la que ganaron varios títulos de Grand Slam por separadas.

Por Lautaro Toschi

Gisela Dulko
© GettyGisela Dulko

El tenis femenino argentino tuvo grandes exponentes a lo largo de su historia. Probablemente la primera tenista destacada del país fue Mary Terán de Weiss, décadas más tarde apreció Gabriela Sabatini para hacer historia. En las últimas décadas, las raquetas más destacadas del país fueron Paola Suárez y Gisela Dulko, que tuvieron muy buenas carreras en individuales, pero lo más destacado lo hicieron en dobles.

¿Cuánto dinero ganaron Dulko y Suárez?

Gisela Dulko jugó de manera profesional entre 2001 y 2012, en ese periodo conquistó 4 títulos en individuales y 17 en dobles, en lo que respecta a dinero ganado en premios acumuló 4.246.105 dólares. Por su parte, Paola Suárez se desempeñó en 1994 y 2007, aunque tuvo un breve regreso en 2012, llegó a ganar 4 títulos en individuales y 44 en dobles, además obtuvo 5.217.775 dólares. Cabe aclarar que este dinero es el que ganaron en premios según informa el sitio oficial de la WTA, esto no contempla lo que embolsaron en acuerdos comerciales.

Gisela Dulko y Paola Suárez en 2012. (Foto: Getty).

La gran carrera de Gisela Dulko

Dulko comenzó como profesional en 2001 y compatibilizó su trayectoria en individuales y en dobles, aunque en esta modalidad se destacó bastante más. En dobles llegó a ser número 1 del mundo en el año 2010. Si bien tuvo varias parejas, con la que más jugó y más logros obtuvo fue con Flavia Pennetta, con quien ganó el Abierto de Australia en 2011.

Pennetta y Dulko tras ganar el Abierto de Australia en 2012. (Foto: Getty).

Paola Suárez, una de las mejores tenistas argentinas de la historia

Sin lugar a duda, Paola Suárez es una de las jugadoras argentinas más sobresalientes de todos los tiempos. En su trayectoria en individuales llegó a ser número 9 del mundo y ganó 4 títulos, mientras que en dobles fue número 1 del mundo y, junto a Virginia Ruano Pascual, una de las mejores parejas de todos los tiempos. Juntas ganaron ocho títulos de Grand Slam entre 2001 y 2005.

