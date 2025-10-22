Moisés Caicedo interesa a los mejores equipos de Europa, tras grandes años con la camiseta de Chelsea. Ahora el ecuatoriano incluso marcó su primer gol en Champions League. Todo esto hizo, que Real Madrid se interesa por él y ahora revelan que hará si Chelsea si llega una oferta del equipo ‘Merengue’.

Según la revelación de Ben Jacobs, Chelsea no se pondría nervioso si Real Madrid pone más de 100 millones de euros por Moisés Caicedo. El club rechazaría la oferta de inmediato y seguiría trabajando en la renovación del jugador ecuatoriano.

Chelsea no está dispuesto a vender a Moisés Caicedo y lo declararía intransferible en el mercado con una renovación que fácilmente sería histórica. El club ya está trabajando en un nuevo contrato para mantener contento al ecuatoriano, trasciende desde Inglaterra.

Por otro lado, Moisés Caicedo ha mostrado estar muy contento en Chelsea, y no habría interés del ecuatoriano en salir. Aunque cambió de agente y recibiría consejos solo de su familia para el futuro, el tricolor solo ve dicho futuro con los colores de Chelsea.

A diferencia de otras ocasiones, Chelsea no está dispuesto a dejar salir a su estrella por un interés de Real Madrid, como fue hace varios años con Eden Hazard. En esta ocasión, incluso el equipo se ampara en un contrato de 6 años más para Caicedo.

El valor de mercado de Moisés Caicedo

De acuerdo a la última información de Transfermark, Moisés Caicedo tiene en Chelsea un valor de mercado de 100 millones de euros. El jugador ecuatoriano es uno de los jugadores más caros, el segundo, solo superado por Palmer que cuesta 120 millones.

El sueldo de Moisés Caicedo en Chelsea

Con Chelsea, Moisés Caicedo tiene un acuerdo de un salario anual de 9 millones de euros, un poco más de 12 millones con algunos bonos. Este salario podría verse aumentado con una renovación. Equipos como PSG y Real Madrid siguen al ecuatoriano y también le podrían mejorar esta cifra a más de 15 millones.

