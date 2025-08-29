Barcelona mantendrá a Ismael Rescalvo pero dará salida a varios jugadores

Con algo de sorpresa, pese a la derrota en Cuenca Jrs, la directiva de Barcelona decidió ratificar a Ismael Rescalvo como el entrenador del club pero no todos en el plantel tendrán la misma suerte. Hay varios jugadores que ya tienen confirmado que no seguirán en el plantel.

La defensa tendrá una renovación total y jugadores como Franklin Guerra, Mario Pineida, Aníbal Chalá y Álex Rangel saldrían del equipo. En el caso de Rangel será vendido para tener ingresos para fichar.

Los volantes centrales también son parte de la lista de salidas, ni Johnny Quiñónez, ni Leonai Souza ni Dixon Arroyo se afianzaron y el DT español pedirá un volante de marca. Joaquín Valiente y Gabriel Cortez tampoco fueron solución para la creación y no serán renovados.

En la delantera, pese a que quiso salir a mitad de año, ahora sí Felipe Caicedo dirá adiós a los ‘toreros’ en diciembre. Jandry Gómez y Janner Corozo dejarán el club pese a ser importantes en lo deportivo ya que serían ventas importantes.

Rescalvo fue anunciado en junio como DT de Barcelona.

Una de las defensas que sostiene Ismael Rescalvo es que el plantel no fue armado por él si no por Segundo Castillo. A Barcelona solo le queda pelear el último cupo a Libertadores.

Los números de Rescalvo en Barcelona SC

Como DT de Barcelona SC, durante todo este tiempo, Ismael Rescalvo ha dirigido un total de 11 partidos entre todas las competencias. El entrenador suma 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Cuando asumió el equipo estaba a 1 punto de IDV, ahora está a 9.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, Miguel Parrales, Jean Carlos Montaño y Gastón Campi