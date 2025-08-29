Jeremy Sarmiento esperó hasta el final del mercado y ya tiene nuevo club

El cierre del mercado europeo tiene movimientos de última hora para los jugadores ecuatorianos y ahora sería el turno de Jeremy Sarmiento. El extremo dejará el Brighton tras dos meses negociando con varios equipos tras no entrar en planes.

En Italia dan por hecho que el Cremonense de Italia será el siguiente club de Sarmiento. La negociación se dio en condiciones de préstamo con una compra obligatoria sobre el final de temporada.

Se habla de que el pago girará en torno a los 4 millones de dólares para el club inglés y un salario de 2 millones de dólares para el ecuatoriano como salario. El ex Benfica espera sumar minutos y no renunciar a la posibilidad de ser convocado a la Selección de Ecuador.

Jeremy Sarmiento dejará Inglaterra tras cinco temporadas, desde su salida de las inferiores del Benfica pasó por Brighton, Burnley, West Brom, Ipswich Town logrando el ascenso a la Premier League en dos ocasiones.

Otro de los grandes clubes que se fijó en él fue el Atlético de Madrid, sin embargo no progresó el fichaje. El Fenerbahce lo quiso por pedido de José Mourinho pero el DT portugués ya dejó el club.

¿Cuánto vale el pase de Jeremy Sarmiento?

De acuerdo a la información de Transfermark, el pase de Jeremy Sarmiento tiene un costo de 7 millones de euros. El atacante ecuatoriano no tiene un valor tan bajo, pero sería una operación asumible para cualquiera de los 3 interesados: Fenerbahce, Bolonia y Cremonese.

Las estadísticas de Jeremy Sarmiento en esta temporada

Jeremy Sarmiento cerró con el Burnley un total de 39 partidos entre todas las competencias siendo clave en el ascenso. El ecuatoriano ha sumado en cancha más de 1.300 minutos. El tricolor ha marcado 5 goles y no ha podido dar asistencias.