Nuevamente Ecuador demostró ser una potencia en crecimiento en las MMA, al sumar ya su cuarto representante al octágono más famoso del mundo en la UFC. Ahora el nuevo representante que sumó el país es Adrián Luna, que protagonizó un show total en el Contender Series.

Adrián Luna consiguió su espacio en la UFC después de ganar una histórica pelea contra el ruso Mark Vologdin. Los elogios no faltaron después de esa guerra de 3 rounds. El ecuatoriano salió vencedor por decisión unánime, pero Dana White sorprendió a todos con lo que hizo después:

“Lo que hicieron estos chicos es increíble. Los voy a firmar a los dos y esto no lo hacemos, pero les voy a entregar un bono de USD 25.000“, comentó White visiblemente emocionado por esta gigante pelea. Ahora Luna es el cuarto ecuatoriano en la élite.

Luna de 30 años se une a un histórico como ‘Chito’ Vera, a Michael Morales, una potencia en crecimiento, y a Carlos Vera, experimentado peleador. Ahora Ecuador ya tiene 4 representantes dándolo todo en el octágono más famoso del mundo, a la espera del primer campeonato y evento en el país.

En redes sociales, la actuación de Luna también sirvió para que el ecuatoriano se lleve los elogios de todo el país. Se espera que en los próximos meses, Luna pueda tener peleas en diferentes eventos de la UFC y también ir subiendo en el ranking de la categoría que se elija para él.

¿De qué equipo es Adrián Luna?

Luna no dudó en mostrarse en este evento con la camiseta del equipo ecuatoriano al que su corazón pertenece. La nueva estrella ecuatoriana de la UFC es hincha de Barcelona SC, que aprovechó su gran logro para felicitarlo en redes sociales.